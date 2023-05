Einen Victoria's-Secret-Engel an der Angel?

Harry Styles Einen Victoria's-Secret-Engel an der Angel?

Sieben Engel für Harry? Angeblich hat sich Harry Styles in Person von Candice Swanepoel einen weiteren Victoria's-Secret-Engel geangelt.

Seit die Beziehung zwischen Harry Styles (29) und Olivia Wilde (39) zu Ende gegangen ist, brodelte die Gerüchteküche um einen der begehrtesten Junggesellen der Welt. Nach einem angeblichen Techtelmechtel mit Model Emily Ratajkowski (31) soll es ihm nun ein weiterer Engel von Victoria's Secret angetan haben: Wie die britische "The Sun" berichtet, soll es zwischen Styles und der Südafrikanerin Candice Swanepoel (34) gefunkt haben.

Die beiden seien inzwischen "sehr vertraut" miteinander, will die Seite von einem vermeintlichen Insider in Erfahrung gebracht haben: "Harry ist einer der größten Musik-Superstars der Welt, es ist also nicht verwunderlich, dass Supermodels Schlange stehen, um ihn zu daten", wird die nicht genannte Quelle zitiert.

Namhafte Ex-Engel

Sollten sich die Gerüchte um Styles und Swanepoel bewahrheiten, so wäre es angeblich schon der siebte Victoria's-Secret-Engel, der dem Charme des Briten verfallen ist. Die anderen Namen, die schon mit ihm in Verbindung gebracht wurden, seien demnach die bereits erwähnte Ratajkowski sowie Sara Sampaio (31), Georgia Fowler (30), Kendall Jenner (27), Nadine Leopold (29) und Cara Delevingne (30).