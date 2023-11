Harry Styles' Haare haben ihre ganz eigene Fanbase. Lange Zeit war der Musiker für seine lange Matte bekannt, bis er sich die Mähne schnitt. Jetzt ist er einen Schritt weitergegangen und hat sich eine Glatze rasiert. Im Netz sorgt der Kahlkopf für Entsetzen.

Harry Styles' Fanbase ist für ihre leidenschaftliche – und teilweise grenzüberschreitende – Art bekannt. Für seine meist jungen Anhängerinnen ist Styles so etwas wie ein Heiliger. Und tatsächlich trug der Brite jahrelang den Jesus-Look, seine lange Mähne war sein Markenzeichen. Ein Instagram-Foto, auf dem er seinen abgeschnittenen Zopf hält, generierte 2016 fast drei Millionen Likes, die Haare selbst spendete Styles damals. Jetzt ist er noch einen modischen Schritt weitergegangen – die Haare sind ab.

Harry Styles trägt "Buzzcut" – und Fans trauern um seine Locken

Seit einigen Wochen trägt Styles "Buzzcut", also fast Glatze. Und waren die Fans beim Anblick von Styles' kürzeren Haaren 2016 noch begeistert, sind die Reaktionen auf seinen neuen Look gerade eher gemischt. Auf dem Instagram-Profil seines Lifestyle-Unternehmens Pleasing sorgt ein Foto von Styles mit seiner neuen Frisur für teilweise lustige Kommentare.

"Bitte nehmt das runter, es ist schlecht für meine geistige Gesundheit", bittet ein Fan in Bezug auf das Bild. "Kleb sie [die Haare] wieder an!", fordert ein anderer. Einige Fans sind sich nicht sicher, was sie von den fehlenden Haaren auf Styles' Kopf halten sollen. "Ein Teil von mir liebt es, ein Teil von mir weint auf dem Boden meines Schlafzimmers", so ein User. Dass Harry Styles durch die Kommentare liest, ist unwahrscheinlich, aber wenn doch, kann er dort durchaus auch Zuspruch finden.

Theorien um die Glatze

"Ich kann es kaum erwarten, das beim Thanksgiving-Dinner zu verteidigen", schreibt ein Fan. "Alle sind verrückt nach den Locken und wir werden sie vermissen, aber ich lebe für diesen neuen Look, dieser Mann kann wirklich alles machen", zeigt sich ein anderer begeistert.

Erst im vergangenen Jahr ging eine Theorie im Netz viral, nach der Styles bei öffentlichen Auftritten eine Perücke trage, weil seine Haare bereits fast vollständig ausgefallen seien. Damals äußerte er sich im Gespräch mit "Rolling Stone" selbst belustigt zu den Gerüchten. "Was hat es mit der Glatze auf sich? Es überspringt eine Generation oder so, richtig? Wenn dein Großvater eine Glatze hat, dann hast du auch eine? Nun, mein Großvater hatte keine Glatze, also drücken wir die Daumen", sagte Styles. Seine Glatze war also durchaus eine freiwillige Entscheidung.

Quelle: "Rolling Stone"