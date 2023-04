von Laura Stunz Ist sie mit Weltstar Harry Styles liiert? Derzeit machen Podcast-Aufnahmen die Runde, in denen Ex-"Victoria Secret"-Engel Emily Ratajkowski über ihr aktuelles Liebesleben spricht. Ein "großartiger Jemand" scheint in dem Model Frühlingsgefühle auszulösen.

Die Schmetterlinge in Emily Ratajkowskis Bauch scheinen ordentlich zu flattern. Nachdem Aufnahmen die 31-Jährige bei einer intimen Knutscherei mit Ex-One-Direction-Star Harry Styles gezeigt haben, ist die Gerüchteküche um eine neue Beziehung zwischen den beiden Promis so richtig ins Brodeln gekommen. Die Bilder, die die "Daily Mail" vor zwei Wochen veröffentlichte, zeigen, wie die beiden sich auf einer Straße in der japanischen Hauptstadt näherkommen.

Für ordentlich Diskussionsstoff sorgen jetzt Aufnahmen des Podcasts "Going Mental with Eileen Kelly", in denen das Supermodel erstaunlich offen über ihren derzeitigen Beziehungsstatus spricht. Im Interview, das bereits Anfang März veröffentlicht wurde, verrät Ratajkowski, dass sie schon seit Februar jemanden datet. Ob es sich hierbei um Frauenschwarm Harry Styles handelt, lässt das Model offen. Nach den neuesten Aufnahmen mit Styles in Tokio ist der Gedanke aber in keinem Fall abwegig. Im September vergangenen Jahres hat sich Emily von Produzent und Ehemann Sebastian Bear-McClard getrennt, Harry trennte sich Ende 2022 ebenfalls von seiner damaligen Flamme Olivia Wilde.

Ratjakowski wünscht sich Partner, der "unabhängig ist"

In jedem Fall scheint es Emily mit der neuen Beziehung ernst zu sein: "Ich habe gerade angefangen, jemanden zu daten, den ich sehr mag und der sehr anders ist", verrät das Victoria Secret Model und weiter: "Dieser Jemand ist großartig". Im Hinblick auf ihre Ehe mit Sebastian Bear-McClard erhoffe sie sich, mit ihrem neuen Partner nicht die gleichen Schwierigkeiten zu haben, die sie zuvor hatte. McClard, mit dem das Model einen gemeinsamen Sohn hat, soll sie in vier Jahren Ehe mehrfach betrogen haben. Um ähnliche Erfahrungen zukünftig zu vermeiden, wünsche sich Ratjakowski jemanden, der unabhängig ist und selbst ein erfülltes Leben führt.

Harry Styles ist 2011 erst 17 Jahre alt, als er und die 14 Jahre ältere Moderatorin sich annähern. Caroline Flack präsentiert 2011 "The Xtra Factor", als der Sänger in der dazugehörigen Castingshow "The X Factor" in die Boyband "One Direction" gecastet wird. Jahre später innert sich Flack in einem Interview mit der "Sun on Sunday": "Ich wusste, dass Harry in mich verknallt war. Das war recht offensichtlich, er sagte es gegenüber Magazinen und Freunden." Sie habe den Altersunterschied nie bemerkt, da sie sich wie 18 fühle und auch so verhalte. "Am Anfang war es spielerisch. Er hat Witze darüber gemacht, dass er sich von älteren Frauen angezogen fühlt. Es lief schief, als er eines Morgens dabei fotografiert wurde, wie er meine Wohnung verließ. Auf der Straße rief man mir 'Pädophile' und 'Perverse' hinterher." Die Beziehung soll nach rund drei Monaten vorbei gewesen sein. Anfang 2020 nimmt sich Caroline Flack das Leben. Mehr

Auf Styles trifft die Beschreibung definitiv zu. Der "As it was"-Sänger ist auch in diesem Jahr im Rahmen seiner "Love On Tour" wieder auf Welttournee, füllt eine nach der anderen Konzerthalle und stürmt in regelmäßigen Abständen die Charts. Daneben feiert er auch als Schauspieler zunehmend Erfolge. Im vergangenen Jahr war er unter anderem als Hauptrolle im Thriller "Don't worry Darling" zu sehen, bei dessen Dreharbeiten er auch seine Ex-Partnerin Olivia Wilde kennen- und lieben lernte.

Vorliebe für "Victoria Secret"-Engel

Hinsichtlich der kürzlich veröffentlichten Aufnahmen schweigen Ratjakowski und Styles gleicher Maßen. Obwohl die Liste der Ex-Freundinnen des Sängers lang ist, ist er dafür bekannt, sein Liebesleben vorzugsweise aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Im "Rolling Stone" äußerte er im Sommer vergangenen Jahres: "Wenn jemand ein Foto von dir mit jemandem macht, bedeutet das nicht, dass du dich für eine öffentliche Beziehung entschieden hast." In sein Beuteschema passt Ratjakowski – nach Techtelmechteln mit "Victoria Secret"-Models wie Kendall Jenner oder Georgia Fowler – aber definitiv.

