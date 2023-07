Harry Styles wurde bei seinem Konzert in Wien wieder mit einem Gegenstand aus dem Publikum beworfen und am Auge getroffen.

Harry Styles ist bei seinem Konzert auf der Bühne in Wien erneut von einem Gegenstand getroffen worden. In einem Twitter-Video, das ein Fan von der Szene aufgenommen hat, ist zu sehen, wie der Popstar die Bühne entlanggeht, als ihm ein kleiner, aber vermeintlich schwerer Gegenstand am linken Auge trifft. Styles erschreckt sich offenbar im Schmerz, hält seine Hand an sein Auge und geht mit gesenktem Kopf weiter.

Harry Styles auf der Bühne von Gegenstand getroffen

Erst im vergangenen Monat war dem Grammy-Gewinner auf der Bühne in Cardiff ähnliches passiert: Dort traf ihn ein Blumenstrauß im Gesicht. Der Vorfall in Österreich schien nun wesentlich schmerzhafter gewesen zu sein. Die Vorfälle häufen sich in letzter Zeit: In Los Angeles wurden ihm im vergangenen November eine Handvoll Skittles (ähnlich wie Smarties) vom Publikum ins Gesicht geschmissen, woraufhin er seine Augen mit seiner Hand schützen musste.

Harry Styles befindet sich derzeit am Ende seiner "Love On"-Tour, das letzte der ausstehenden vier Konzerte findet am 22. Juli in Italien statt.

Drake, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini: Vorfälle nehmen zu

Das Thema der auf die Bühne geworfenen Gegenstände beschäftigt derzeit auch andere Musiker und Musikerinnen. In dieser Woche wurde auch Rapper Drake während seines Konzerts von einem Smartphone an der Hand getroffen. Popsängerin Bebe Rexha wurde letzten Monat von einem Handy im Gesicht getroffen - die Wunde musste sogar genäht werden. Und die Country-Pop-Sängerin Kelsea Ballerini wurde kürzlich von einem Armband, das ihr auf die Bühne geschmissen wurde, im Gesicht getroffen.

Auch Popstar Adele hatte sich letzte Woche zu dem Thema geäußert. Bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas sagte sie: "Habt ihr bemerkt, dass die Leute im Moment die verdammte Show-Etikette vergessen? Die Leute werfen einfach Mist auf die Bühne, habt ihr das gesehen?" Und warnte ihre Fans: "Traut euch ruhig. Traut euch, etwas nach mir zu werfen, und ich bringe euch verdammt noch mal um."