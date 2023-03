Bahnt sich da etwas zwischen Harry Styles und Emily Ratajkowski an? Das Model würde sich in eine prominente Liste einreihen.

Schauspieler und Sänger Harry Styles (29) befindet sich aktuell auf Welttournee, sein letzter Stopp war in Tokio, Japan. Dort wurde er nun mit einer besonderen Dame von Paparazzi abgelichtet. Auf den Fotos geht er mit Model Emily Ratajkowski (31) auf Tuchfühlung. Die beiden wirken auf den Bildern sehr vertraut miteinander, küssen sich sogar. Bahnt sich hier etwa eine neue Romanze an? Ratajkowski würde sich damit in eine prominente Liste einreihen. Diese Damen waren bereits an der Seite von Styles zu sehen.

Olivia Wilde

Seine wohl bis dato längste Beziehung führte Harry Styles mit Schauspielerin Olivia Wilde (39). Sie castete den Sänger 2020 für ihren Film "Don't Worry Darling". Wenig später trennte sich die Regisseurin von ihrem damaligen Partner Jason Sudeikis (47), mit dem sie zwei Kinder hat. Der Presse bestätigten Styles und Wilde ihre Beziehung nie, jedoch wurden sie oft von Paparazzi fotografiert. Auch mehrere Insider untermauerten die Gerüchte.

Gegen Ende 2022 sollen sie dann "eine Pause eingelegt" haben, wie das US-Magazin "People" damals berichtete. Die 39-Jährige habe sich demnach mehr um ihre Kinder kümmern wollen, während der Musiker mit Touren beschäftigt sei.

Camille Rowe

Von 2017 bis 2018 soll Harry Styles das Victoria's-Secret-Model Camille Rowe (33) gedatet haben. Auch hier gab sich der One-Direction-Star verschwiegen. In einem Interview mit "BBC1 Radio" leugnete er, Rowe überhaupt zu kennen. Fotos bewiesen jedoch das Gegenteil: Immer wieder wurde Rowe bei seinen Konzerten gesehen. Dabei reiste sie sogar um die ganze Welt.

Der endgültige Beweis, dass die beiden ein Paar waren, lieferte Styles' Song "Cherry" auf dem Album "Fine Line". Mit ihrer Erlaubnis benutzte er ein Voice-Recording von Rowe am Ende des Liedes.

Kendall Jenner

Auch auf den Kardashian-Jenner-Clan ließ sich Harry Styles ein ... und das mehr als nur einmal! 2013 wurde er erstmals mit Kendall Jenner (27) bei einem Dinner gesichtet. Daraufhin verbrachten sie einen gemeinsamen Winterurlaub in Mammoth, Kalifornien. Jenner wies alle Dating-Gerüchte stets von sich. Anfang 2014 soll jedoch alles wieder vorbei gewesen sein.

An Silvester 2015 wurden sie dann wieder zusammen gesehen und verbrachten Neujahr miteinander. Insgesamt sollen sie anschließend fast ein Jahr lang ein Paar gewesen sein, eine offizielle Bestätigung hierfür gab es jedoch nie.

Georgia Fowler

Zwischen den zwei Dating-Phasen mit Kendall Jenner verbrachte Harry Styles 2015 viel Zeit mit Model Georgia Fowler (30) in Neuseeland. Ihre Beziehung war ausnahmsweise kein Geheimnis. Das Model teilte regelmäßig Schnappschüsse mit dem ehemaligen Boyband-Star auf Social Media. Es wird sogar gemunkelt, er habe ihr seinen Song "Kiwi" gewidmet. "Das ist sehr unwahrscheinlich", schätzte Fowler dieses Gerücht jedoch einmal in der "Morning Show" ein, wie verschiedene Medien berichteten.

Nadine Leopold

Ein weiteres Model, das Styles vorübergehend gedatet haben soll, ist Nadine Leopold (29) aus Australien. Gemeinsam verbrachten sie seinen 21. Geburtstag im Jahr 2015. Kurz darauf soll jedoch schon wieder Schluss gewesen sein.

Nicole Scherzinger

Olivia Wilde ist nicht die einzige ältere Frau, zu der Styles eine tiefe Verbindung verspürt haben soll. 2013 soll er sich in Nicole Scherzinger (44), Frontfrau der Pussycat Dolls, verliebt haben. Sie war damals 35, er erst 19 Jahre alt. Über die Jahre hinweg sollen sie sich immer wieder getroffen haben, eine ernsthafte Beziehung sei jedoch nie entstanden.

Taylor Swift

Ende 2012 wurde Styles mit Superstar Taylor Swift (33) unter anderem im New Yorker Central Park abgelichtet - die beiden machten kein Geheimnis um ihre Beziehung. Er lernte ihre Familie kennen, sie besuchte ihn in England. Anfang 2013 sollen sich die Musiker jedoch während eines romantischen Urlaubs auf den britischen Jungferninseln getrennt haben.

Dennoch riss die mediale Aufmerksamkeit um die beiden nicht ab. Schließlich soll Swift mehrere Songs auf ihrem Hit-Album "1989" dem Herzensbrecher gewidmet haben, allen voran das Lied "Style", das allein wegen des Namens an den 29-Jährigen erinnert. Mittlerweile sind sie einander freundlich gesinnte Kollegen im Musikbusiness und wurden auf Award-Shows sogar miteinander fotografiert.

Die Liste hört nicht auf ...

Über die Jahre soll es noch zahlreiche weitere Frauen im Leben von Harry Styles gegeben haben. Von seiner ersten Liebe Felicity Skinner über Moderatorin Caroline Flack (1979-2020) und Emily Atack (33) bis hin zu Model Emma Ostilly, Rod Stewarts (78) Tochter Kimberly Stewart (43) und Schauspielerin Erin Foster (40). Zuletzt wurde ihm sogar ein Flirt mit seinem Jugendidol Jennifer Aniston (54) nachgesagt. Wie viel dahinter steckt, ist allerdings fraglich.