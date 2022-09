Kaum einer bekommt bei den Filmfestspielen in Venedig so viel Aufmerksamkeit wie Popstar Harry Styles. Der sonnt sich im Rampenlicht. Wie das dem Rest des Casts gefällt, konnte man bei der Pressekonferenz am Gesicht von Chris Pine ablesen.

Kaum ein Auftritt wurde auf dem roten Teppich in Venedig so erwartet wie der des Casts von "Don't Worry Darling". Zum einen weil in dem Thriller der wohl derzeit begehrteste Mann der Welt, Popstar Harry Styles eine durchaus pikante Rolle spielt. Zum anderen weil seit geraumer Zeit negative Schlagzeilen für ordentlich Tumult rund um den Film sorgen. Denn hinter den Kulissen soll es heftig gekracht haben – so sehr, dass bis zuletzt nicht feststand, ob Darstellerin Florence Pugh sich überhaupt die Ehre bei den Filmfestspielen geben würde. Einer aber scheint sich von dem ganzen Hickhack und Gezicke nicht beeindrucken zu lassen: Schauspieler Chris Pine. Der lehnte sich bei der Pressekonferenz zum Film zurück und schaltete ab. Das zugehörige Beweisvideo ging in Folge viral.

Dass es ein großes Tamtam um den Film geben würde, war vorab klar gewesen. Vor allem Popstar Harry Styles ließ sich feiern, sorgte mit seinem Auftritt für Tränen und Geschrei. Wesentlich entspannter nahm es hingegen sein 42-jähriger Kollege Chris Pine. Der tat so, als habe er mit allem gar nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts zu tun. Statt sich an der Pressekonferenz am Montag zu beteiligen, driftete er sichtlich ab, schien sich weit, weit weg zu wünschen. Der Auslöser: ein denkwürdiges Zitat von Styles.

Chris Pine geht mit Null-Reaktion viral

"Wissen Sie, am besten gefällt mir an dem Film, dass er sich wie ein echter Kinofilm anfühlt ... der Grund, warum man sich etwas auf der großen Leinwand anschaut", meinte er. Pines Reaktion? Keine. Das Gesicht regungslos, der Blick leer. Und die Fans feierten ihn dafür. So kommentierte einer auf Twitter: "Stell dir vor, du wärst Chris Pine, professioneller Schauspieler. Das Klapphandy ist aufgeladen. Feministische Theorie-Bücher an Deck für die Pausen zwischen den Drehs. Du tauchst bei deinem Team auf, das sich gegenseitig hasst und wirst auf einen Dreh mit einen Mann gesteckt, der anscheinend gerade erst herausgefunden hat, was Schauspielerei ist? Wow." Ein anderer meinte zu dem Clip: "Süßer, ich hole dich da raus!". Es dauerte nicht lange und der Clip ging viral.

Florence Pugh "Don't Worry Darling": Zoff hinter den Filmkulissen und sie spielt die Hauptrolle 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Die britische Schauspielerin Florence Pugh spielt die weibliche Hauptrolle in dem Thriller "Don't Worry Darling", der am Montagabend beim Filmfestival in Venedig Premiere feiert und Ende September in die Kinos kommt. Bereits vor seinem offiziellen Start sorgt der Streifen für reichlich Wirbel, weil es Differenzen zwischen Pugh und Regisseurin Olivia Wilde geben soll, was die 38-Jährige dementiert. Pugh wird allerdings darauf verzichten, den Film bei der Pressekonferenz in Venedig zu bewerben. Angeblich schaffe sie es aus Termingründen nicht rechtzeitig nach Italien, berichtet das Branchenblatt "Variety". Auf dem roten Teppich will sich die 26-Jährigen dagegen zeigen. Mehr

Pine ist nicht der einzige, der davon genervt zu sein scheint, dass Styles alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bereits zuvor hatte Hauptdarstellerin Florence Pugh in Interviews angedeutet, nicht erfreut darüber zu sein, dass der Ruhm des Popstars den Film überschatte. Styles hatte Schauspieler Shia LaBeouf ersetzt, der das Projekt kurz nach Drehbeginn verlassen hatte. Über die Gründe gibt es es widersprüchliche Angaben.