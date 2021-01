Harry Styles gehört wohl zu den begehrtesten Junggesellen der Gegenwart. Jetzt wurde der Superstar Händchenhaltend mit Schauspielerin Olivia Wilde fotografiert.

Dieses Paar hatten wohl bislang die wenigsten auf dem Schirm: Harry Styles und Olivia Wilde zeigten sich bei der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes Händchen haltend. Fotos der beiden werden seitdem wie wild in den sozialen Netzwerken geteilt, immerhin gehört Harry Styles zu den wohl beliebtesten Junggesellen der heutigen Zeit. Wilde hingegen gab erst vor Kurzem die Trennung von ihrem Verlobten, Schauspieler Jason Sudeikis, bekannt. Die beiden gehörten zu den Traumpaaren Hollywoods.

Harry Styles und Olivia Wilde: Freunde oder doch mehr?

Aber sind Styles und Wilde tatsächlich ein Paar? Oder doch nur Freunde? Offiziell bestätigt ist bislang (noch) nichts. Ein Insider erzählte dem Klatschblatt "Page Six", Late-Night-Moderator James Corden hätte den beiden dabei geholfen, ihre Beziehung geheim zu halten, nachdem sie sich am Set von "Don't Worry Darling" kennengelernt hatten.

"Diese Beziehung zwischen Harry und Olivia ist sehr frisch. Olivia hat in dem Film in Palm Springs Regie geführt, und es waren buchstäblich zehn Leute am Set, weil sie sich streng an die COVID-Regeln gehalten haben", so der Insider. "Harry wohnte während der Dreharbeiten im Haus von James Corden in der Nähe von Palm Springs, und so konnten sie allein sein und ihre Beziehung geheim halten. So waren alle sehr überrascht – und ziemlich erfreut – als Harry Olivia als sein Date zur Hochzeit mitbrachte und sie als seine Freundin vorstellte", erzählt er weiter.

Fans wollen es nicht wahrhaben

Besonders in den sozialen Netzwerken diskutieren Styles' Fans wild. Zahlreiche seiner Anhänger glauben nicht, dass ihr Idol tatsächlich vergeben ist und betonen, der ehemalige One-Direction-Star und die Filmemacherin seien lediglich Freunde und er sei immer noch Single. Dass der 26-Jährige Wilde bei der Hochzeit als seine Freundin vorgestellt haben soll, dürfte ihnen daher wohl nicht passen.

Verwendete Quelle: "Page Six"