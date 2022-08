Harry Styles ist der größte männliche Popstar der Gegenwart – und dabei ziemlich skandalfrei geblieben. Auch über seine Beziehung hat der Sänger zuletzt Stillschweigen bewahrt. Jetzt gaben er und Freundin Olivia Wilde erstmals ein Interview zusammen.

Die Konzerte seiner Welttournee haben gerade alle eines gemeinsam: Nur selten ist eine Menge so laut, so ekstatisch und so weiblich. Harry Styles ist zweifelsohne einer der größten männlichen Popstars der Gegenwart. Dass seine jungen Anhängerinnen so leidenschaftlich sind, wurde in der Vergangenheit bereits zum Problem für den Briten.

Denn zuletzt war es seine Freundin, Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde, die zur Leidtragenden wurde, als im Netz der Altersunterschied der beiden (zehn Jahre) diskutiert wurde.

Harry Styles spricht über seine Fans

Doch nicht nur das: Auch Videos, die Wilde beim Tanzen zeigen, zirkulierten und waren Gegenstand einiger Anti-Olivia-Wilde-Witze. "Das gibt mir natürlich kein gutes Gefühl", sagt er im Interview mit dem "Rolling Stone"-Magazin, dessen Cover er ziert. Doch Styles hütet sich davor, seine Fans über einen Kamm zu scheren. "Es ist natürlich ein schwieriges Gefühl, wenn man merkt, dass die Nähe zu mir bedeutet, dass man von einer Ecke von Twitter oder so als Geisel genommen wird", erklärt er. "Ich wollte einfach nur singen. Ich hätte mich nicht darauf eingelassen, wenn ich die Leute damit verletzen würde", sagt Styles.

Wilde sieht die Fangemeinde ihres Partners allerdings deutlich unkomplizierter. Sie bezeichnet sie als "zutiefst liebevolle Menschen" und stellt klar, dass die wenigen Ausnahmen eigentlich gar nicht in die Fan-Gruppe passen. "Was ich an der Grausamkeit, auf die Sie sich beziehen, nicht verstehe, ist, dass diese Art von giftiger Negativität das Gegenteil von Harry und allem, was er vertritt, ist", erklärt sie dem "Rolling Stone". "Ich persönlich glaube nicht, dass diese hasserfüllte Energie seine Fangemeinde ausmacht. Die meisten von ihnen sind wahre Verfechter der Freundlichkeit", so Wilde.

Beziehung mit Olivia Wilde

Nicht nur Styles' Beziehungen waren immer wieder Thema, sondern auch seine Sexualität. Nicht zuletzt, weil der ehemalige One-Direction-Musiker sich gerne in genderfluider Kleidung zeigt. Ähnlich wie David Bowie seinerzeit drückt Styles seine Kreativität auch über seine Mode aus. Er habe seine eigenen Erfahrungen gemacht und seine Sexualität entdeckt, erklärt er der Zeitschrift. "Manchmal sagen die Leute: 'Du warst in der Öffentlichkeit nur mit Frauen zusammen', und ich glaube nicht, dass ich überhaupt jemals in der Öffentlichkeit mit jemandem zusammen war. Wenn jemand ein Foto von dir mit jemandem macht, bedeutet das nicht, dass du dich für eine öffentliche Beziehung oder so entschieden hast", erklärt er seine Zurückhaltung, wenn es um Beziehungen geht.

Styles und Olivia Wilde lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Don't Worry Darling" kennen, wo sie die Regie führte. Wenig später trennte sich die Schauspielerin von ihrem Ehemann Jason Sudeikis und erste Paparazzi-Aufnahmen von ihr und Styles sorgten für Aufsehen. Ob die beiden über gemeinsame Kinder nachdenken, verraten sie im Interview zwar nicht, jedoch weiß der 28-Jährige schon jetzt: "Wenn ich irgendwann einmal Kinder habe, werde ich sie ermutigen, sie selbst zu sein, verletzlich zu sein und zu teilen."

Quelle: "Rolling Stone"

