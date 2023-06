Auftritt in Wales

Auftritt in Wales Harry Styles unterbricht Konzert, damit Schwangere zur Toilette gehen kann

Popstar Harry Styles ist dafür bekannt, während seiner Konzerte mit seinen Anhängern zu interagieren. Ein Gig in Wales wurde jetzt für einen schwangeren Fan aus mehreren Gründen zu einem unvergesslichen Moment.

Für diese Aktion lieben ihn seine Fans noch mehr: Popstar Harry Styles hat sein Konzert im walisischen Cardiff unterbrochen, damit eine Schwangere zur Toilette gehen kann und ihr bei der Namenswahl für ihr Baby geholfen. Eine Aufnahme der Szene gibt es auf der Videoplattform TikTok. In dem Clip ist zu sehen, wie Styles zunächst mit seinem weiblichen Fan namens Sian ins Gespräch kommt. Die Frau hatte einen Becher auf die Bühne geworfen, der mit der Aufschrift "Name Our Baby" versehen war.

Harry Styles soll Namen für Baby eines Fans aussuchen

"Das ist eine Menge Druck, Sian. Du willst nicht wirklich, dass ich einen Namen aussuche? Das kann ich nicht", sagte der Popstar von der Bühne aus. Styles fragte die Frau, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. Das wusste sie noch nicht. Dafür stellte sie vier Namen zur Auswahl. Bevor sie die nannte, offenbarte sie, dass sie dringend zur Toilette müsse. Styles merkte, dass sein Fan Sorgen hatte in der Zeit etwas vom Konzert zu verpassen und sagte: "Weißt du, was ich dieses eine Mal tun werde? Du gehst pinkeln, ich werde solange pausieren. Wenn du dich beeilst, wird dir nichts entgehen."

Als die Schwangere zur Bühne zurückkam, verriet sie schließlich die vier Namen: Stevie, Harley, Rafe und Caleb. Styles rief die Namen nacheinander dem Publikum zu und ließ nach Lärmpegel entscheiden, welcher am besten ankommt. Stevie lag dabei in der Gunst des Publikums ganz vorn. "Job erledigt", kommentierte der Sänger die Entscheidung.

Erst in der vergangenen Woche hatte Harry Styles bei seinem Konzert im Londoner Wembley Stadion einem anderen schwangeren Fan einen Gefallen getan. Die Frau bat ihn per Plakat, das Geschlecht ihres Babys zu enthüllen. Styles ließ daraufhin auf der Bühne einen Luftballon platzen, aus dem rosa Konfetti rieselte. "Es wird ein Mädchen! Ich bin sehr aufgeregt", rief er.

Der Brite ist noch vier Wochen auf Tournee. Das letzte Konzert ist für den 22. Juli in der italienischen Stadt Reggio Emilia geplant.