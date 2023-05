von Laura Stunz Die Single "Satellite" von Harry Styles hielt sich wochenlang in den US-Charts, jetzt hat der Künstler das Musikvideo zum Hit veröffentlicht. Ein kleiner Roboter, der ein wenig an Pixar-Star "WALL·E" erinnert, spielt darin die Hauptrolle.

Er ist attraktiv, unglaublich erfolgreich und besitzt nicht nur in der Musik ein kreatives Händchen. Harry Styles hat ein neues Musikvideo zu seiner Single "Satellite" veröffentlicht, in dem er sein Talent für kreatives Storytelling neu unter Beweis stellt. Mithilfe von Regisseur Aube Perrie, mit dem der Popsänger auch das Drehbuch geschrieben hat, erzählt er die Liebesgeschichte eines Staubsaug-Roboters mit reichlich Charme und Köpfchen.

Charmante Adaption einer Liebesgeschichte

Denn der Hauptakteur des Videos ist nicht Styles selbst, sondern ein kleiner Roboter Staubsauger, der ziemliche Ähnlichkeit mit dem Pixar-Roboter "WALL·E" aus dem gleichnamigen Film von 2008 hat. Wie im Film verliebt sich Harrys Roboter unsterblich in einen anderen Androiden – im Falle von Styles' Musikvideo in den Marsrover Curiosity, dem Kernstück der Marsmission der NASA, der im All alle wissenschaftlichen Instrumente sowie wichtige Kommunikationssysteme mit sich herum trägt.

Diesen sieht der Roboter das erste Mal in einer Dokumentation im Fernsehen. Die Liebe ist so groß, dass er sich auf eine Reise quer durch die Vereinigten Staaten macht, um Marsrover Curiosity zu finden. Er fährt durch Konzerthallen (natürlich die von Harry Styles), über verregnete Verkehrsstraßen, durch die Wüste Utahs, vorbei am Monument Valley bis ans andere Ende des Landes. Doch bleibt seine Suche am Ende vergeblich.

Mit Styles liegt "Stomper", wie der Musiker den Roboter selbst taufte, schlussendlich bei Nacht auf einer Wiese vor dem NASA-Gebäude und schaut hoch in den Himmel – zum Planeten Mars und seiner großen Liebe. Kurz darauf gehen seine Lichter aus - die Batterie von "Stomper" ist aufgebraucht. Der Name "Stomper" geht übrigens auf Styles' bekannte Tanzmoves beim Song "Satellite" zurück, die seine Fans "Satellite Stomper" getauft haben. Beim Refrain des Liedes springt Styles in der Regel über die Bühne und stampft von einem Bein auf das andere.

Harry Styles beweist sein künstlerisches Talent

Nach nur 24 Stunden hat der neue Clip von Styles bereits mehr als 5,5 Millionen Aufrufe - und das, obwohl man den Sänger darin selbst kaum sieht. Die Geschichte von "Stomper" spiegelt nicht nur den Titel "Satellite", sondern auch den Inhalt des Songs auf unerwartete, raffinierte Weise wieder.

Denn Styles singt über den Wunsch, jemandem näher zu kommen, der sich in weiter Distanz befindet. Im Refrain "spinning out, waiting for you to pull me in" drückt Styles die Sehnsucht nach Verbindung, Nähe und Berührung aus. Der drehende Satellit symbolisiert den Versuch, sich endlich zu nähern, dabei jedoch immer wieder die richtige Verbindung zu verpassen. Die physische (und zwischenmenschliche) Distanz kann nicht überwunden werden. Das Warten auf das erhoffte Zusammentreffen ist vergeblich - "don't you know that I am right here?"

Wer die Distanz zum Sänger nach dieser Nummer überwinden möchte, kann das übrigens schon bald selbst tun. Ab dem 13. Mai führt der Sänger seine "Love On"-Tour weiter, im Zuge dieser er auch in Deutschland zu sehen ist. Am 17., 18. und 19. Mai tritt der Weltstar im Olympiastadion in München auf, im Juni und Juli kommt er nach Düsseldorf und Frankfurt am Main.