Sehen Sie im Video: Das sind Harry und Meghans neue Nachbarn ins Santa Barbara.









Prinz Harry und Herzogin Meghan verlassen ihr vorübergehendes Zuhause in Los Angeles.





Gerade Harry soll sich nach einem kleineren und gemütlichen Anwesen gesehnt haben.





Die Villa in Beverly Hills mit ihren 18 Schlafzimmern erinnere ihn sehr an die Hallen des Palastes, in denen er aufgewachsen ist.





Jetzt hat das Paar ein intimeres Haus mit Charakter in Santa Barbara gefunden.





Hier erwarten die zwei nicht nur wunderschöne Strände und spanische Kolonialarchitektur,





sondern auch viele prominente Nachbarn.





Die Vorzüge Santa Barbaras wissen auch Orlando Bloom und Katy Perry,





Schauspielerinnen Drew Barrymore und Cameron Diaz,





Sängerin Jessica Simpson oder auch Hollywood-Star Brad Pitt zu schätzen.





Talkmasterin Ellen DeGeneres besitzt gleich mehrere Häuser in Santa Barbara.





Oprah Winfrey, die auch bei der royalen Hochzeit zu Gast gewesen ist, hat hier ihr Anwesen stehen.





Die Talkshow-Legende soll Harry und Meghan auch bei der Suche ihres Hauses geholfen haben.





Gwyneth Paltrow lebt hier und ist ein großer Fan des Ortes.





Die Gegend ist so beliebt, weil sie Privatsphäre bietet und Eingriffe durch Paparazzi selten vorkommen.





Es scheint als hätte die kleine Familie hier endlich ihr Glück gefunden.

