Es ist das erste Weihnachtsfest in den USA für Harry und Meghan. Nun hat das Paar eine Weihnachtskarte veröffentlicht, welche die Haarfarbe von Sohn Archie zeigt.

Es war ein turbulentes Jahr für Harry und Meghan: Im Frühjahr verkündeten beide den Rückzug aus Großbritannien und dem königlichen Leben. Dieser Schritt löste ein mittleres Beben in der Welt der Royals aus. Nach einem Zwischenstopp in Kanada fand das Paar schließlich sein Glück in Kalifornien. Dort leben sie gemeinsam mit Sohn Archie in Tyler Perrys 18-Millionen-Dollar-Villa in Los Angeles.

Obwohl sie ihr erstes Weihnachtsfest im neuen Zuhause feiern, wurde die traditionelle Weihnachtspost auch nach Großbritannien geschickt. Öffentlich gemacht wurde die diesjährige Weihnachtskarte auf Instagram von der britischen Tierschutzorganisation Mayhew, deren Schirmherrin Meghan ist.

Weihnachtskarte zeigt Archies Haarfarbe

Auf der Karte ist eine Illustration zu sehen, die Harry, Meghan und den ein Jahre alten Sohn Archie beim gemeinsamen Spielen im Hinterhof des Anwesens zeigt. Ebenfalls zu erkennen sind die gemeinsamen Hunde, Labrador Pula und Beagle Guy. Wer genau hinsieht, kann noch ein süßes Detail erkennen: Sohn Archie kommt offenbar ganz nach seinem Vater, denn er hat rote Haare.

Wie das US-Magazin "People" einen Sprecher der ehemaligen Royals zitiert, wurde das Originalfoto bereits Anfang des Monats von Meghans Mutter aufgenommen. Bei dem kleinen Haus handelt es sich um Archies persönliches Spielhaus.

Die Grußbotschaft auf der Karte ist schlicht gehalten: "Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr", so die Weihnachtsgrüße der Familie.

Die Fans sind von der illustrierten Weihnachtskarte begeistert. Unter dem Instagram-Foto häufen sich Glückwünsche und Herzchen-Emojis. "Eine liebenswerte Familie", heißt es in einem Kommentar. "Was für eine schöne Karte! Sie verkörpert wirklich die Familie und ihre eigene Originalität." In einem anderen heißt es: "Erinnert an die 50er. Toll, dass ihr eure Arbeit fortsetzen könnt, trotz Covid-19".

Quelle:Instagram