Prinz Harry und seine Frau Meghan sind vom amerikanischen "Time"-Magazin in die Liste der 100 einflussreichsten Personen des Jahres aufgenommen worden. Sie stehen in einer Reihe mit Politiker Alexej Nawalny und Tennisspielerin Naomi Osaka.

Das amerikanische Magazin "Time" hat Prinz Harry und seine Frau Meghan zu den 100 einflussreichsten Personen des Jahres gekürt. Der 37-Jährige und seine drei Jahre ältere Frau sind in der Kategorie "Ikonen" aufgeführt. Ebenfalls in der Liste finden sich Tennisspielerin Naomi Osaka, Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und Sängerin Britney Spears.

Auf dem Titelbild der Zeitschrift sind Harry und Meghan gemeinsam zu sehen. Sie ganz in Weiß, er trägt Schwarz und steht hinter seiner Frau, eine Hand auf ihre Schulter gelegt. Es ist eines von sieben "Time"-Covern, die weltweit erscheinen werden.

"In einer Welt, in der jeder eine Meinung über Menschen hat, die er nicht kennt, haben der Herzog und die Herzogin Mitgefühl für die Menschen, die sie nicht kennen. Sie äußern nicht nur ihre Meinung. Sie stürzen sich in den Kampf. Mit ihrer Archewell Foundation setzen sie ihr Mitgefühl in konkrete Taten um. Sie geben den Stimmlosen eine Stimme. Hand in Hand mit gemeinnützigen Partnern gehen sie Risiken ein, um bedürftigen Gemeinschaften zu helfen", heißt es in der Begründung für die Wahl von Harry und Meghan.

Harry und Meghan gründeten die Stiftung "Archewell"

Die Lobeshymne hat der spanische Koch José Andrés verfasst. Er gründete 2010 die gemeinnützigen Organisation "World Central Kitchen", die sich um die Bereitstellung von Mahlzeiten nach Naturkatastrophen kümmert. Ende vergangenen Jahres verkündeten Harry und Meghan eine Zusammenarbeit zwischen ihrer Stiftung "Archewell" und "World Central Kitchen".

So sollen vier neue Hilfszentren in von Umweltkatastrophen betroffenen Ländern finanziert werden. Eine Einrichtung wurde im Karibikstaat Dominica errichtet, eine zweite in Puerto Rico, eine weitere in der indischen Stadt Mumbai. Auch nach dem aktuellen Erdbeben in Haiti wurden die Mitarbeiter von "World Central Kitchen" aktiv.

Traditionell würdigt "Time" die 100 einflussreichsten Menschen des Jahres mit einer Gala in New York. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung in diesem Jahr allerdings wie schon 2020 ausfallen.

Quellen: "Time", "Archewell"