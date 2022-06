Die Sorge, dass sie der Queen bei ihrem Thronjubiläum die Show stehlen könnten, war groß. Doch bisher halten sich Harry und Meghan mit ihren Auftritten zurück. Die Treffen mit der Monarchin finden im Privaten statt.

Herzogin Kate strahlte in Pastellgelb, Prinzessin Beatrice wählte ein gedecktes Blau, ihre Schwester entschied sich für knalliges Oranges und Zara Tindall strahlte in sattem Pink. Herzogin Meghan hingegen kam in neutralem Weiß zum Dankgottesdienst, der an diesem Freitag in der Londoner St. Paul's Kathedrale zu Ehren von Queen Elizabeth stattfand. Die Wahl ihrer Garderobe wirkte fast so, als wollte sie um keinen Preis auffallen bei ihrem ersten Auftritt für die königliche Familie, seit sie und Prinz Harry vor zwei Jahren offiziell ihren Rückzug bekanntgegeben hatten.

Für das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. sind Harry und Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet aus Kalifornien nach Großbritannien gereist. Vorab war die Sorge groß, dass die Sussexes der Jubilarin die Show stehlen könnten. Schließlich hatte das Paar in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Mit Interviews, in denen sie der Königsfamilie Rassismus vorwarfen und Prinz Harry seine Familie scharf kritisierte. Mit einem angedrohten Rechtsstreit um Personenschutz und Sicherheitskosten. Und auch durch ihrem Deal mit dem Streaminganbieter Netflix. Im April etwa reisten Harry und Meghan zu den "Invictus Games" in die Niederlande und ließen sich dort zum Teil von Kameras begleiteten. Viele Briten befürchteten, dass sie auch das Thronjubiläum der Queen zur Selbstinszenierung nutzen könnten.

Die Queen hat ihre Urenkelin Lilibet getroffen

Doch bisher findet die Annäherung zwischen Harry, Meghan und der Königsfamilie eher abseits der Öffentlichkeit statt. So verfolgten sie die "Trooping the Colour"-Parade zum Auftakt der Feierlichkeiten im Buckingham Palast hinter verschlossenen Türen. Paparazzi-Aufnahmen zeigten, wie Harry und Meghan mit dem Duke of Kent, dem Cousin der Queen plauderten, und die Kinder von Zara Tindall und Peter Phillips bespaßten. Die Königin hatte zuvor entschieden, dass sich nur arbeitende Mitglieder der Königsfamilie auf dem Balkon zeigen dürfen. Und das sind Harry und Meghan seit 2020 nicht mehr.

70-jähriges Thronjubiläum Jubel für Harry und Meghan: Paar besucht Gottesdienst für die Queen 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Prinz Harry und seine Frau Meghan sind neben anderen Mitgliedern der Royal Family mit Jubel vor dem Dankgottesdienst zu Ehren der Queen empfangen worden. Harry trug bei der Veranstaltung in der Londoner Kathedrale St Paul's seine militärischen Abzeichen, Meghan erschien im cremefarbenen Mantelkleid (von Dior) mit Hut. Es ist der erste offizielle Auftritt des Paares beim Thronjubiläum der Queen, zu dem die beiden mit ihren Kindern aus den USA nach London gereist sind. Und es ist der erste gemeinsame Termin bei einem offiziellen royalen Event seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus. Mehr

Später war das Paar im Auto zu sehen, wohl auf dem Weg nach Windsor. Denn dort hat die Queen erstmals ihre Urenkelin Lilibet persönlich kennengelernt. Auch dieses Treffen fand als private Zusammenkunft statt. Die Tochter von Harry und Meghan feiert am 4. Juni ihren ersten Geburtstag. Journalist Omid Scobie, ein enger Vertrauter von Harry und Meghan, sagte der BBC es werde keine große Party oder offizielle Fotos geben. Archie und Lilibet seien bisher auch noch nicht auf ihre Cousins und Cousinen getroffen. Es werde in den kommenden Tagen noch die Gelegenheit dazu geben, stellte Scobie in Aussicht. Das alles aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Harry und Meghan hätten sich für ihre Reise nach London zwei Prioritäten gesetzt: Das Leben und das Vermächtnis der Königin zu ehren und sie ihrer Tochter vorzustellen. Die Aussprache mit seinem Bruder William und seinem Vater Prinz Charles ist für Prinz Harry offenbar zweitrangig. Nach dem Auftritt beim Gottesdienst fuhren Harry und Meghan zurück in ihr Anwesen Frogmore Cottage, während ein Großteil der anderen Royals noch zu einem Empfang in der Londoner Guildhall geladen war.

