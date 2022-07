Die Queen soll Harry und Meghan in ihre Sommerresidenz Balmoral Castle eingeladen haben, doch die beiden werden allem Anschein nach nicht kommen. Über die Gründe wird nun spekuliert.

Für die Queen sind es die schönsten Wochen des Jahres: Von Mitte Juli bis Ende September urlaubt Elizabeth II. traditionell in den schottischen Highlands. Dann residiert sie auf Balmoral Castle, das seit 1852 im königlichen Privatbesitz ist und seitdem von den britischen Monarchen als Sommerresidenz genutzt wird. Während ihres zehnwöchigen Aufenthaltes bekommt die Queen immer wieder Besuch von verschiedenen Familienmitgliedern. Balmoral sei "der schönste Ort der Welt", schwärmte erst kürzlich Prinzessin Eugenie.

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, soll Elizabeth II. auch ihren Enkel Prinz Harry samt Familie eingeladen haben, die Sommerferien in Schottland statt in den USA zu verbringen. Doch um diese ominöse Einladung gibt es nun Differenzen. Harry und Meghan hätten keine Einladung erhalten, behaupten mehrere anonyme Quellen gegenüber dem US-Portal "Page Six". Die Sussexes hätten sich entschlossen, in Kalifornien zu bleiben, um sich auf das Erscheinen von Harrys Biografie vorzubereiten. Noch gibt es keinen konkreten Veröffentlichungstermin für das mit Spannung erwartete Buch, aber es soll in diesem Herbst auf den Markt kommen.

Harry und Meghan waren zuletzt 2018 in Balmoral

In Großbritannien sieht man das Fernbleiben von Harry und Meghan freilich ein wenig anders. "Ich bin mir sicher, dass die Queen sie eingeladen hat. Aber es überrascht mich nicht, dass sie nicht kommen", sagte der britische Royal-Experte Phil Dampier der "Sun". Mit ihrer Absage hätten sie die Königin brüskiert – so wie schon einige Male zuvor mit ihrem Verhalten.

"Wenn sie sich wirklich mit ihren Familien versöhnen wollten, würden sie Harrys Buchvertrag auflösen, aufhören, eine Dokumentation zu drehen, Meghans Vater besuchen, bevor er in Mexiko stirbt, und nach Großbritannien zurückkehren", wetterte Dampier. Nur, um dann im nächsten Satz zu sagen, dass das nicht passieren werde, weil "sie weiterhin Geld verdienen wollen und das tun, was sie für richtig halten, was aber nicht das Richtige für ihre Familien ist".

Harry und Meghan reisten zuletzt im Sommer 2018 nach Balmoral, im Jahr ihrer Hochzeit. 2019 lehnten sie die Einladung der Queen ab, unter dem Vorwand ihr damals wenige Monate alter Sohn Archie sei noch zu klein für die Reise nach Schottland. Auch damals waren schon viele Briten sauer, denn Harry und Meghan reisten zwar nicht nach Balmoral, dafür aber im Privatjet an die Côte d'Azur und nach Ibiza.

