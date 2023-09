Es ist sein Herzensprojekt: 2014 rief Prinz Harry die Invictus Games ins Leben, einen Sportwettbewerb für verwundete und traumatisierte Veteranen. Der 38-Jährige hat selbst zehn Jahre im britischen Militär gedient und war zweimal in Afghanistan im Einsatz. Begegnungen mit Schwerverletzten haben nach seinen Worten entscheidend dazu beigetragen, die Invictus Games zu gründen. In diesem Jahr finden sie erstmals in Deutschland statt.

Am Samstag wurde das Event von Prinz Harry eröffnet. "Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu den Invictus Games 2023 hier in Düsseldorf. Ich bin ein Düsseldorfer", sagte er unter anderem in seiner Rede. Einige Tage nach Harry reiste seine Frau Meghan in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt und zeigte sich an Harrys Seite bei verschiedenen Wettbewerben. Ein besonderes Augenmerk sind dabei auch immer auf die Outfits der Herzogin gerichtet, mal preiswert, mal luxuriös.