Auf den Balkon des Buckingham Palasts durften sie nicht, trotzdem verbrachten Prinz Harry und Herzogin Meghan die "Trooping the Colour"-Parade im Kreise der Royal Family. Und zeigten sich gut gelaunt.

Es war der erste Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen: Die Militärparade "Trooping the Colour" hat Millionen Royal-Anhänger vor den Buckingham Palast in London und die TV-Bildschirme weltweit gelockt. Krönender Abschluss der Zeremonie war die Flugdarbietung, für die Elizabeth II. auf den Balkon des Palasts trat. Neben ihr versammelten sich unter anderem Prinz William und Herzogin Kate mit den Kindern, sowie Prinz Charles und Ehefrau Camilla. Wer nicht dabei war: Prinz Harry und seine Familie.

Er und Herzogin Meghan sind gemeinsam mit den Kindern extra aus den USA angereist, da sie jedoch von ihren royalen Pflichten zurückgetreten sind, müssen sie in der zweiten Reihe Platz nehmen. Und sind dort in bester Gesellschaft: Erste Fotos zeigen, dass das Paar die Veranstaltung vom Major General's Office verfolgte, einem Büro im Buckingham Palast mit Blick auf den Exerzierplatz und das Gelände der Parade. Und dort waren sie nicht allein, unter anderem trafen sie auf die Kinder von Harrys Cousine Zara Tindall und die Tochter seines Cousins Peter Philips.

Meghan und Harry zeigen sich gut gelaunt

Auf den Bildern in der britischen Presse ist zu sehen, wie Meghan mit Savannah Philips und Mia und Lena Tindall scherzt. Die Herzogin legte spielerisch einen Finger vor den Mund und tat so, als wolle sie die Kleinen zum Schweigen bringen. Auch Harry machte bei dem Spaß am Fenster des Palasts mit.

Für Meghan ist es der erste Auftritt mit der königlichen Familie nach über zwei Jahren. Die Amerikanerin trug ein elegantes dunkelblaues Kleid und kombinierte dazu einen auffälligen Hut mit großer Krempe und dunkelblauer Schleife. Der Kopfschmuck stammt vom britischen Hutmacher Stephen Jones. Noch bedeutender war jedoch das Outfit von Prinz Harry: Erstmals nahm er nicht in Militär-Uniform an der Parade teil, sondern kam in einem schicken dunklen Anzug. Da er von all seinen königlichen Pflichten zurückgetreten ist, wurden ihm auch die militärischen Orden entzogen, die er im Laufe der Jahre gesammelt hatte. Das schien ihm die gute Laune jedoch nicht zu verderben: Später sahn man ihn und Meghan angeregt im Gespräch mit einem Vetter der Queen. Es scheint, als sei das Paar mit offenen Armen zurück im Kreise der Royals empfangen worden.