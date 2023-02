von Luisa Schwebel Aus Prinz Harrys Werbeauftritten für seine Memoiren "Reserve" hielt sich Herzogin Meghan zurück. Jetzt wurden die beiden zum ersten Mal wieder gemeinsam gesehen. Sie waren Gäste auf Ellen DeGeneres' und Portia de Rossis zweiter Hochzeit.

Wo immer Prinz Harry und Herzogin Meghan gemeinsam auftreten, sind Kameras nicht weit. Die beiden lösen regelmäßig Blitzlichtgewitter und Furore aus. Und trotzdem entschied sich der Sohn von König Charles III. im Januar, die Werbe-Tour für seine Memoiren "Reserve" (engl. "Spare") alleine durchzuziehen. Ohne seine Ehefrau tingelte Harry durch Talkshows und gab Interviews.

Prinz Harry und Meghan werden Zeugen von Überraschungshochzeit

Das letzte Mal, dass die beiden zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden, war im Dezember beim "The Ripple of Hope"-Award, wo sie eine Auszeichnung entgegennahmen. Jetzt bekommen Fans des Paares erneut einen Blick auf Harry und Meghan gewährt. Dafür müssen sie aber genau hingucken.

Die Sussexes waren geladene Gäste bei Ellen DeGeneres' und Portia de Rossis zweiter Hochzeit. Diese hatte de Rossi für ihre Ehefrau organisiert, die davon völlig überrascht wurde. Als Ersatz-Pastorin, die die beiden vermählte, sprang ausgerechnet Kim Kardashians Mutter Kris Jenner ein.

Auf dem Youtube-Kanal der "Ellen Show" können Fans dank eines Videos Teil der intimen Zeremonie werden, die im Haus des Paares in Montecito stattfand. Und siehe da: In der Menge steht Prinz Harry, in einem dunklen Anzug gekleidet und mit einem Drink in der Hand (zu sehen ab 4:38 Minuten). Etwas entfernt von ihm Ehefrau Meghan, die dem Paar begeistert zujubelt und johlt. Die Sussexes und DeGeneres sind Nachbarn, doch ganz offensichtlich geht die Freundschaft über ein simples Nachbarschaftsverhältnis hinaus.

Die Zeremonie, bei der nur wenige Gäste zuschauten, war als Geburtstagsfeier für Portia de Rossi getarnt. Ellen DeGeneres trug Sneaker und Hose, während ihre Ehefrau das gleiche Hochzeitskleid angezogen hatte, das sie für ihre erste Vermählung vor 15 Jahren wählte. "Als ich darüber nachdachte, was meinen Geburtstag zu etwas Besonderem machen würde, war es neben dem Zusammensein mit Familie und Freunden, dich daran zu erinnern, dass du für mich das Wichtigste auf der Welt bist", sagte de Rossi in ihrem Eheversprechen.

Wann die Öffentlichkeit Prinz Harry und Herzogin Meghan das nächste Mal zu Gesicht bekommen wird, bleibt abzuwarten. Ob die beiden an König Charles' Krönung Anfang Mai teilnehmen werden, steht bislang noch in den Sternen.

