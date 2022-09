Besuch in Deutschland Wenig Zeit, volles Programm: Das erwartet Harry und Meghan in Düsseldorf

Für sie ist es eine Premiere: Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen erstmals gemeinsam nach Deutschland. Das Paar besucht für wenige Stunden Düsseldorf. Das steht auf dem Programm.

Ihr Besuch dauert nur wenige Stunden, trotzdem wird er mit Spannung erwartet: Prinz Harry und seine Frau Meghan werden heute nach Düsseldorf reisen. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt finden vom 9. bis 16. September 2023 die von Harry gegründeten Invictus Games statt. Rund ein Jahr zuvor schaut der 37-Jährige nun vorbei und informiert sich über den Stand der Vorbereitungen.

Harry und Meghan machen Schifffahrt auf dem Rhein

Nach ihrem Besuch in Manchester am Abend zuvor sollen Harry und Meghan gegen 13.30 Uhr in Düsseldorf eintreffen. Dort steht zunächst ein Besuch im Rathaus bei Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller (CDU) auf dem Programm. Der rote Teppich ist bereits ausgerollt, die Flaggen Düsseldorfs und der Invictus Games' sind gehisst. Es wird erwartet, dass Harry eine Rede hält und sich anschließend mit Meghan ins Goldene Buch der Stadt einträgt.

Anschließend ist eine Schifffahrt über den Rhein mit Mittagessen an Bord geplant. Ziel ist die Merkur Spiel-Arena. Der Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf empfängt hier normalerweise seine Gegner zu Heimspielen, im Spätsommer 2023 werden in dem Stadion Wettbewerbe der Invictus Games ausgetragen. Harry und Meghan werden auf Organisatoren und Teilnehmer der Spiele treffen.

Zum Abschluss des Kurz-Trips ist eine Pressekonferenz in der Merkur Spiel-Arena angesetzt, die gegen 18 Uhr enden soll. Prinz Harry dürfte auch hier eine kurze Rede halten, soll aber keine Fragen beantworten. Stattdessen wird ein Brigadegeneral der Bundeswehr als Projektleiter der Invictus Games der Ansprechpartner sein. Noch am Abend wollen Harry und Meghan zurück nach Großbritannien fliegen.

Die Spiele in Düsseldorf werden gemeinsam von der Stadt und der Bundeswehr ausgerichtet. Es ist das erste Mal, dass die Invictus Games in Deutschland stattfinden. Prinz Harry hatte die Wettkämpfe für kriegsversehrte Soldaten 2014 ins Leben gerufen. In diesem Jahr erhielt Den Haag den Zuschlag, auch dort hatten sich Harry und Meghan vor Ort gezeigt.