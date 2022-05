US-Medien sprechen bereits von einem "Keeping Up With the Royals": Harry und Meghan arbeiten derzeit an ihrer Netflix-Doku - und lassen die Kameras auch in ihre privates Anwesen. Davon ist nicht jeder begeistert.

Der Deal ist spektakulär: 100 Millionen Dollar sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan von dem Streaming-Portal Netflix kassieren. Als Gegenleistung müssen die beiden über ihre Produktionsfirma "Archewell" Serien, Dokus und Filme für die Plattform produzieren.

Sehr viel haben die beiden Exil-Royals bislang noch nicht geliefert, doch nun soll es ernst werden: Wie das Promimagazin "Page Six" berichtet, planen die beiden eine Doku-Soap, für die sie den Kameras auch Zutritt zu ihren privaten Gemächern gewähren und sehr persönliche Inhalte liefern werden.

Die geplante Reihe solle eine eine Art "Zu Hause mit dem Prinz und der Herzogin" werden, verriet ein Insider. In Anspielung auf die Reality-Serie des Kardashian-Jenner-Clans sprechen US-Medien bereits von einem "Keeping Up With the Royals".

Harry und Meghan: Noch gibt es keinen Termin für die Doku

Doch was genau in der Doku-Serie gezeigt wird, steht noch in den Sternen. Unklar ist auch, ob die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet vorkommen werden. Die Zuschauer dürfen sich aber mit ziemlicher Sicherheit darauf freuen, das Anwesen von Harry und Meghan in Montecito, Kalifornien kennenzulernen.

Bereits bekannt ist, dass sich das Paar bei seiner Reise zu den Invictus Games in den Niederlanden vor wenigen Wochen hat begleiten lassen. Fans dürfen sich auf Bilder von dem Europaaufenthalt freuen.

Im britischen Königshaus sieht man die Doku-Reihe dagegen mit Skepsis. Denn Harry und Meghan haben sich mit ihren Kindern für die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen ankündigt. Im Palast befürchtet man nun, die Familie könnte nicht alleine kommen, sondern vielmehr Kamerateams im Schlepptau haben. Dass interne Gespräche und andere private Details aus dem Umfeld der Monarchin künftig bei Netflix zu sehen sein könnten - für Royalisten unvorstellbar. Wohl auch deshalb wurden Harry und Meghan vom Empfang auf dem Balkon des Buckingham Palastes ausgeladen. Aus den heiligen Hallen solle möglichst nichts nach außen dringen.

Ob die Strategie aufgeht, ist jedoch zweifelhaft. Denn Ende des Jahres soll Prinz Harrys Biografie erscheinen. Darin kann er mit Worten beschreiben, was den Netflix-Kameras verborgen bleibt. Das Königshaus wird sich auf einen unruhigen Winter einstellen müssen.

Verwendete Quelle: "Page Six"