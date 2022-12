von Eugen Epp Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigen in einer Netflix-Doku ihr Privatleben. In einem neuen Teaser verraten sie, wie ihr Hochzeitstanz ablief.

Seit Freitag sind die ersten drei Folgen der Dokumentation "Harry & Meghan" auf Netflix zu sehen. Darin berichten der Prinz und die Herzogin von ihrem Kennenlernen und schildern ihre Sicht auf das Königshaus. Schon die ersten Episoden beinhalteten viel Zündstoff, auch weil das Paar einen Einblick in private Fotos und Videos gewährt.

Und so geht es auch weiter, wie ein Teaser zeigt, den Netflix in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Darin reden Harry und Meghan unter anderem über ihren Hochzeitstanz und zeigen auch Bilder der Party nach ihrer Hochzeit im Mai 2018. Beide tanzen wild und verliebt miteinander, lachen, auch der mitfeiernde Elton John ist zu sehen.

Netflix-Doku: Harry und Meghan tanzten zu Hit aus den Sechzigern

In dem Ausschnitt enthüllt Meghan auch, zu welchem Song sie das erste Mal als Mann und Frau miteinander tanzten. Das Paar hatte sich für das Lied "Land of 1000 Dances", einen Hit des US-Sängers Wilson Pickett aus den Sechziger Jahren entschieden. Den Titel des Songs hat die 41-Jährige nicht mehr ganz korrekt im Kopf, dafür kann sie ihn aber noch teilweise vorsingen.

"Ich wollte unbedingt, dass die Musik Spaß macht", erzählt Meghan in der Szene. Das hat offenbar geklappt. "Es hat so viel Spaß gemacht. Sich einfach wie ein Wirbelwind zu drehen, das war so großartig", erinnert sich die Herzogin an ihren Hochzeitstanz. Die neuen Folgen sind ab dem 15. Dezember auf Netflix abrufbar. Im Januar erscheint zudem eine Autobiografie von Harry mit dem Titel "Spare".

Prinz William soll "stocksauer" sein

Die ersten drei Episoden hatten bereits einige Kritik hervorgerufen. In den britischen Medien wurde Meghan unter anderem vorgeworfen, sich mit der Schilderung ihres ersten Treffens mit Queen Elizabeth II. über die mittlerweile verstorbene Königin lustig zu machen. Der "Telegraph" zitierte einen royalen Insider mit den Worten, das Paar wolle die Monarchie stürzen. Ein Abgeordneter der regierenden Konservativen Partei forderte, dem Herzog und der Herzogin von Sussex die königlichen Titel abzuerkennen, wenn sie doch offenbar die Monarchie so sehr hassten. Die königliche Familie selbst hat sich noch nicht zu der Doku geäußert. Harrys älterer Bruder Prinz William soll laut Medienberichten aber "stocksauer" sein.

Quellen: Netflix auf Twitter / DPA

Sehen Sie im Video: Die neue Netflix-Dokumentation von Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan, weckt gemischte Gefühle bei den Briten. Das Königshaus lässt die Mini-Serie bisher unkommentiert.