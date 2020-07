Der japanische Schauspieler Haruma Miura ist mit nur 30 Jahren verstorben. Das berichtet die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft "NHK News". Demnach soll Miura am Samstagnachmittag (18. Juli) leblos in seiner Wohnung in Tokyo aufgefunden worden sein. Die Ermittler gehen offenbar von einem Suizid aus.

Dem Bericht zufolge habe Miuras Manager nach ihm gesehen, nachdem der Schauspieler nicht zur Arbeit erschienen war. Miura wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte allerdings nur noch sein Tod festgestellt werden. In der Wohnung des Schauspielers soll ein Abschiedsbrief gefunden worden sein.

Haruma Miura feierte bereits mit sieben Jahren im TV-Drama "Agri" sein Schauspieldebüt. Später wirkte er auch in Filmen wie "Attack on Titan" oder "Kimi Ni Todoke" mit. Auch als Sänger war Miura immer wieder in Erscheinung getreten.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111