Ex-Produzent und Gefängnisinsasse Harvey Weinstein ist krank. Ob es sich dabei um Covid-19 handelt, kann sein Sprecher jedoch nicht sagen.

Harvey Weinstein geht es offenbar nicht gut. Er werde im Gefängnis aber "genau überwacht", sagten Juda Englemeyer und Craig Rothfeld, die Sprecher des ehemaligen Hollywood-Moguls. Weinstein habe Fieber, ob er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, könnten die Sprecher jedoch weder "bestätigen noch verneinen". Das meldet unter anderem "The Guardian" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur PA.

Man könne Einzelfälle nicht kommentieren, sagte zudem ein Sprecher des "New York State Department of Corrections and Community Supervision" (NYSDOCCS), jener Abteilung der Regierung des Bundesstaates New York, die für die Betreuung, Unterbringung und Rehabilitation von Gefängnisinsassen zuständig ist. Aber jeder, der Covid-19-Symptome zeige, werde sofort isoliert und getestet.

Zuvor hatte "TMZ" gemeldet, dass Weinstein am Dienstagmorgen isoliert und auf Covid-19 getestet worden sein soll. Die Ärzte würden nun auf die Ergebnisse warten.

Harvey Weinstein: Schon länger gesundheitliche Probleme

"Es sollte keine Überraschung sein, dass Herr Weinstein an zahlreichen Krankheiten und Leiden leidet, darunter Herzproblemen, Bluthochdruck und Spinalstenose", bestätigten indes seine Sprecher dem "People"-Magazin.

Bereits während des ersten Prozesses Anfang des Jahres war Weinsteins Gesundheit ein Thema. Er wirkte gebrechlich und erschien mit Gehhilfe vor Gericht. Nach der Verurteilung im Februar wurde er wegen Bluthochdrucks und Herzrasens ins Krankenhaus Bellevue eingeliefert.

Bleibt es bei den 23 Jahren Haft?

Weinstein sitzt derzeit seine 23-jährige Haftstrafe in einem Gefängnis im Norden des US-Bundesstaates New York ab, zu der er im Februar 2020 von einem New Yorker Gericht wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt worden war. Anfang Oktober wurde er zudem in Kalifornien wegen sechs neuer Punkte, darunter drei Vergewaltigungsfälle, angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen Weinstein bis zu 140 Jahre Haft.