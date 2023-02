Der gefallene Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist wegen Vergewaltigung zu einer weiteren Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden.

Der ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (70) wird wohl bis zu seinem Lebensende im Gefängnis sitzen. Wie "Variety" meldet, hat ein Gericht in Los Angeles den 70-Jährigen am heutigen Donnerstag (23. Februar) zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt. Diese addiert sich zu einer Haftstrafe von 23 Jahren, zu der Weinstein 2020 in einem Prozess in New York verurteilt worden war.

Schuldspruch im Dezember 2022

Bereits im Dezember 2022 war Weinstein in dem Geschworenenprozess in Los Angeles für schuldig befunden worden. Vier Frauen hatten ihn beschuldigt, sie zwischen 2004 und 2013 vergewaltigt oder sexuell angegriffen zu haben. In drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, wurde der ehemalige Produzent schuldig gesprochen. Vor der heutigen Verkündung des Strafmaßes wandte sich Weinstein an das Gericht und erklärte: "Ich beteuere, dass ich unschuldig bin". Sein Anwaltsteam hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Weinstein war bereits im Jahr 2020 in New York wegen Sexualvergehen zu einer 23-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Auch gegen dieses Urteil läuft ein Berufungsverfahren.