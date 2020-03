Der ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein ist wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung in zwei Fällen von einem Gericht in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Richter James Burke verkündete das Strafmaß gegen den 67-Jährigen in New York. Etwa zwei Wochen zuvor hatte eine Jury Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Die Höchststrafe wären 29 Jahre Haft gewesen. In dem Prozess ging es vor allem um zwei Vorwürfe: Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oralsex gezwungen und die heutige Friseurin Jessica Mann 2013 vergewaltigt haben. Für nicht schuldig befand ihn die Jury allerdings in den beiden schwersten Anklagepunkten des "raubtierhaften sexuellen Angriffs" sowie eines noch schwereren Vorwurfs bezüglich Vergewaltigung. Diese Anklagepunkte hätten lebenslange Haft bedeutet. Staatsanwalt Cyrus Vance zeigte sich mit dem Strafmaß zufrieden: "Der Richter hat heute die Botschaft gesendet, dass ein solches Verhalten Konsequenzen hat, die potenzielle Täter bedenken sollten. Der Richter hat es sehr ernst genommen. Das ist genau das, was er unserer Meinung nach tun sollte. Wir sind dankbar." Ganz anders dagegen die Reaktion von Weinsteins Anwältin Donna Rotunno: "Dieses Urteil, das jetzt von diesem Gericht ausgesprochen wurde, ist obszön. Die Höhe der Strafe ist unerträglich. Es gibt Mörder, die mit weniger Jahren davonkommen als Harvey Weinstein. Das ist ein Resultat des öffentlichen Drucks." Rotunno kündigte an, in Revision gehen zu wollen. Weinstein soll nun einem Gefängnis im Bundesstaat New York untergebracht werden. Für ihn gehen die juristischen Kämpfe weiter. In Los Angeles wurde er ebenfalls wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt.