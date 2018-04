Die Ehe des einstigen Traumpaares Brangelina ist unwiderbringlich gescheitert, doch Filmstar Brad Pitt soll sich bereist anderweitig umsehen. Mehreren US-Medienberichten zufolge gibt es eine neue Frau im Leben des 54-Jährigen. So wird der Schauspieler immer öfter an der Seite der 42-jährigen Neri Oxman gesehen. Die ist nicht nur gefeierte Architektin und Designerin, sondern Professorin am renommierten MIT Media Lab in Massachusetts.



Kennengelernt haben sich die beiden auf ihrer Arbeit. Ein Foto vom vergangenen Herbst zeigt Brad Pitt beim Besuch des Media Lab, wo der Hollywood-Star im Kreise einiger Mitarbeiterinnen des Instituts für ein Foto posiert. Die Studentin Kathy Camenzind postete das Bild auf ihrem Instagram-Kanal und fügte den Kommentar hinzu: "Ocean’s six? #whatjusthappened #bradpitt #medialab." Oxman ist darauf nicht zu sehen, doch an dem Tag sollen sich die beiden kennen gelernt haben.





Oxman wie Pitt verbindet das gemeinsame Interesse für Design und Kunst. Bislang soll die Beziehung allerdings nicht über eine "berufliche Freundschaft" hinausgehen, wie das US-Magazin "Page Six" unter Berufung auf eine anonyme Quelle schreibt. Beide wollten es langsam angehen lassen, Pitt sei allerdings sehr daran interessiert, mehr Zeit mit der Professorin zu verbringen.



Brad Pitt hat einen Nebenbuhler



Für Oxman wäre es nicht die erste Beziehung mit einem Künstler. Sie war zuvor mit dem argentinischen Komponisten Osvaldo Golijov verheiratet, der selbst Erfahrungen mit der Filmbranche gemacht hat: Für zwei Filme Francis Ford Coppolas steuerte er den Soundtrack bei.

Doch offenbar hat Brad Pitt einen Nebenbuhler. Wie "Page Six" berichtet, soll Neri Oxman seit einigen Monaten den Milliardär Bill Ackman daten. Der 51-jährige New Yorker hat sich kürzlich von seiner Ehefrau Karen Ann Herskovitz getrennt - nach 25 Ehejahren. Möglicherweise ist Brad Pitt also etwas zu spät gekommen.