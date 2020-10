Johannes Haller und Jessica Paszka bestätigen ihre Beziehung mit einem Pärchenfoto. Doch für Diskussionen sorgen die Oberarme des 32-Jährigen. Hat er sie per Photoshop muskulöser gemacht, als sie tatsächlich sind?

Nach monatelangen Spekulationen haben Jessica Paszka und Johannes Haller ihre Beziehung in der RTL-Show von Comedian Chris Tall bestätigt und posteten auch gleich das erste Pärchenfoto auf ihrem jeweiligen Instagram-Account. Zu sehen sind die "Bachelorette" von 2017 und ihr damals verschmähter Finalist in Badekleidung. Sie trägt einen schwarzen Badeanzug, er eine weiße Shorts. Paszka veröffentlichte ein Bild, auf dem sie in die Kamera schaut, während ihr Haller einen Kuss auf die Wange drückt. Der 32-Jährige wiederum zeigt eine Aufnahme, bei der beide die Augen geschlossen haben und sich umarmen.

Diskussionen gab es aber vor allem um ein Körperteil: den linken Oberarm von Johannes Haller. Einige Instagram-Follower monierten, dass sein Arm auf dem von Pazka geposteten Foto viel schmaler aussähe als auf seinem veröffentlichten Schnappschuss und wähnten eine Bearbeitung durch Photoshop. Hat sich der Schwabe also tatsächlich mehr Muskelmasse gezaubert?

Das sagt Jessica Paszka zu den Armen von Johannes Haller

Jessica Paszka weist diese Vorwürfe entschieden zurück. "Wir haben das Bild in mehreren Positionen geschossen und es ist eine ganz andere Armhaltung. Auf dem einen Foto ist der Arm angespannt und auf dem anderen nicht", sagte sie in einer Instagram-Story. Auch die Fotografin, die die Aufnahme gemacht hat, habe ihr versichert, dass Hallers Muskeln nicht nachträglich bearbeitet wurden. "Dafür, dass er acht Wochen kein Sport gemacht hat, sieht es nicht so schlecht aus", so Paszkas Fazit zu Hallers Körperhaltung.

Die beiden hatten sich 2017 während der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" kennengelernt, doch im Finale entschied sich Jessica Paszka nicht für Johannes Haller, sondern für Musiker David Friedrich. Mit ihm war die 30-Jährige einige Wochen liiert, anschließend datete sie den australischen Fußballspieler Ajdin Hrustic.

Haller führte zwei Jahre lang eine On-Off-Beziehung mit "Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc, bevor sich das Paar in diesem Frühjahr endgültig trennte. Wenig später kamen Gerüchte auf, Haller sei nun mit Paszka zusammen, denn das Paar wurde gemeinsam auf Ibiza fotografiert, wo der 32-Jährige aktuell lebt.

Verwendete Quellen: Instagram Jessica Paszka, Instagram Johannes Haller

