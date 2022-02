Monatelang war es still geworden auf dem Instagram-Account von US-Schauspielerin Hayden Panettiere. Doch der Krieg in der Ukraine lässt auch sie nicht kalt. In einem Post ruft die Ex-Verlobte von Wladimir Klitschko jetzt zur Unterstützung und Solidarität mit dem ukrainischen Volk auf.

Rund sechseinhalb Jahre lang war US-Schauspielerin Hayden Panettiere mit dem ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, 45, zusammen, hat mit ihm die gemeinsame Tochter Kaya. Zwar ist das Paar inzwischen schon seit vier Jahren getrennt, doch die 32-Jährige ist angesichts des Krieges in der Ukraine in großer Sorge um ihn, seine Familie und die Menschen in seiner ukrainischen Heimat.

Nach monatelanger Instagram-Pause meldet sie sich jetzt dort mit einem rührendem Post zurück. Ein offenbar älteres Foto zeigt die Schauspielerin in einer innigen Umarmung mit einer Ukrainerin. Dabei strahlt sie über beide Ohren. Wladimir Klitschko steht daneben, freut sich mit ihr.

Hayden Panettiere: "Was Putin tut, ist eine absolute Schande!"

Zu dem Bild schreibt Panettiere: "Ich habe mich persönlich von der Stärke des ukrainischen Volkes überzeugt, das so hart für seine Unabhängigkeit gekämpft und sein Land über die Jahre hinweg leidenschaftlich verteidigt hat. Was Putin tut, ist eine absolute Schande! Dieser schreckliche Moment in der Geschichte sendet eine erschreckende Botschaft aus: die Botschaft, dass es in der heutigen Zeit, im Jahr 2022, in Ordnung ist, die Rechte freier Menschen zu verletzen und Autokraten wie Putin zu erlauben, sich zu nehmen, was sie wollen".

Sie bete für ihre Familie und Freunde dort und für alle, die kämpfen, schreibt sie weiter: "Ich wünschte, ihr hättet mehr Unterstützung, und ich wünschte, ich wäre dort und würde mit euch kämpfen! Für den Moment bitte ich diejenigen von uns, die nicht dort sein können, Schulter an Schulter in Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu stehen und ihre Unterstützung für #Demokratie zu zeigen.

Auf die besorgte Frage eines Fans, ob sich denn Tochter Kaya zusammen mit ihrem Vater in der Ukraine aufhält, beruhigt sie: "Sie ist in Sicherheit und nicht in der Ukraine."

Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko, hier auf der Mailänder Fashionweek im Jahr 2013, waren rund sechseinhalb Jahre lang ein Paar © INFOPHOTO / SICKI / Picture Alliance

Wladimir Klitschko befindet sich derzeit zusammen mit seinem Bruder Vitali in Kiew. Der ist seit 2014 Bürgermeister der Stadt, die seit drei Tagen unter Beschuss der russischen Armee steht.

Klitschko und Panettiere kamen 2010 zusammen und trennten sich im Mai 2011. 2013 kamen sie wieder zusammen. Im Dezember 2014 kam Tochter Kaya zur Welt. Im August 2018 gaben sie die Trennung bekannt.

