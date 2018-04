Schock-Post von US-Schauspielerin Hayden Panettiere (28, "Farben der Liebe")! Ihre gute Freundin und Star-Fotografin Sarah Dunn schwebt derzeit in Lebensgefahr und liegt mit schweren Hirnverletzung in einem Krankenhaus in Los Angeles. Die Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschkos (42) ruft in dem Tweet inklusive Bild von Dunn im Krankenbett auf ihrer offiziellen Seite zur Spende für ihre Freundin auf, um die Krankenhausrechnungen zu bezahlen und möglicherweise eine Nachbehandlung bei gutem Verlauf zu garantieren.

Wie Panettiere weiter berichtet, wurde Dunn offenbar von einem Auto erwischt, als sie die Straße überqueren wollte. "Ich will sie nicht verlieren", schreibt Panettiere außerdem in dem bewegenden Post. Unter gofundme.com/sarah-dunn wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Mittlerweile kamen bereits knapp 85.000 US-Doller (rund 70.000 Euro) zusammen, das Ziel von einer Million US-Dollar (rund 820.000 Euro) ist allerdings noch in weiter Ferne.