Haydn Gwynne verkörperte zuletzt eine der Hofdamen von Königin Elizabeth II. in der Netflix-Erfolgsserie "The Crown".

Mit ihren Rollen in "The Crown" und "The Windsors" wurde sie bekannt: Haydn Gwynne ist tot

Im Alter von 66 Jahren Mit ihren Rollen in "The Crown" und "The Windsors" wurde sie bekannt: Haydn Gwynne ist tot

Haydn Gwynne ist gestorben. Der "The Crown"-Star starb mit 66 Jahren an Krebs. Eine bekannte Kollegin betrauerte ihren Tod über Instagram.

Die englische Schauspielerin Haydn Gwynne ist tot. Wie ihr Agent in einem Statement am Freitag bekannt gab, starb Gwynne im Alter von 66 Jahren an einer Krebserkrankung.

Laut BBC sei die Darstellerin in den frühen Morgenstunden des 20. Oktobers im Kreise ihre geliebten Söhne, ihrer Familie und ihren Freunden gestorben. Man wolle sich bei den Mitarbeitern der Klinik Royal Marsden und des Brompton Krankenhauses "für die wunderbare Betreuung in den letzten Wochen bedanken". Die Diagnose sei erst vor Kurzem erfolgt, heißt es außerdem.

Auch ihre Kollegin Helen Mirren meldete sich zum Tod von Gwynne bereits via Instagram zu Wort: "Haydn war ein wunderbarer Mensch und eine vollendete, engagierte Schauspielerin." Sie sei lustig und ernst zugleich gewesen, was einen brillanten Balanceakt darstelle. Dies stünde beispielhaft für ihre gesamte Karriere. "Wir werden sie vermissen", schließt die Oscarpreisträgerin ihre Laudatio.

Haydn Gwynne: In "The Windsors" spielte sie Königin Camilla

Gemeinsam mit Mirren stand Gwynne beim berühmten Theaterstück "The Audience" auf der Bühne. Bekannt wurde Gwynne jedoch vor allem aufgrund ihrer zahlreichen Serien-Engagements. So spielte sie zum Beispiel Königin Camilla in der bissigen Royal-Satire "The Windsors" oder auch in der Netflix-Serie "The Crown", in der sie eine Hofdame verkörperte. Ihren Durchbruch feierte sie dank ihrer Hauptrolle in der Channel-4-Kultsitcom "Drop the Dead Monkey" ab 1990.

Quelle: BBC