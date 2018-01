Hayley Hasselhoff hat sich mittlerweile einen echten Namen in der Modewelt gemacht. Die Tochter von Baywatch-Star David Hasselhoff modelt seit dem sie 14 Jahre alt ist. Ihre sexy Kurven haben sie zu einem aufstrebendem Stern unter den Plus-Size-Models werden lassen.



Und genau die zeigt sie uns nun auch auf Instagram. Denn Hayley weilt gerade im Urlaub auf Bali. Und versorgt ihre Fans mit sexy Schnappschüssen wie diesen. In einem schwarzen Badeanzug macht Hayley eine richtig gute Figur. Gekonnt inszeniert sie ihre heißen Rundungen… Man sieht es der 25-Jährigen an, dass sie sich in ihrem Körper wohl fühlt. Einst sagte sie: „Du musst dich heute so lieben wie du bist, um morgen so zu werden wie du sein möchtest.“ Einer erfolgreichen Karriere als Model dürfte Hayley damit wohl nichts mehr im Wege stehen.