"Es wird wieder gebrütet": Komikerin Hazel Brugger gibt in ihrem Podcast mit Gatte Thomas Spitzer ihre zweite Schwangerschaft bekannt.

Hazel Brugger (29) ist wieder schwanger. Das verrät die Komikerin ohne große Vorrede in ihrem Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis". "Hazel ist wieder schwanger", heißt die neue Folge, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer (34) am heutigen Montag veröffentlicht hat. "Es geht wieder los. Es wird wieder gebrütet", sagt die Schweizerin in einem Ausschnitt, der auf TikTok zu sehen ist.

Hazel Brugger ist schon "eine ganze Weile schwanger", wie sie in dem Podcast enthüllt. Nun sei sie froh, dass die Nachricht raus ist und sie nicht mehr den Bauch einziehen müsse. "Ich muss mich nicht mehr entschuldigen, dass ich manchmal Atemprobleme habe oder irgendwie seltsam aussehe", so die 29-Jährige weiter.

Hazel & Thomas: Partner und Podcast-Kollegen

Im März 2021 kam die erste gemeinsame Tochter von Hazel Brugger und Thomas Spitzer zur Welt. Ihre Schwangerschaft gab sie damals auf Instagram bekannt. Die beiden Comedians sind seit 2020 verheiratet. Schon vor ihrer Hochzeit betrieben sie mit "Hazel & Thomas" einen gemeinsamen YouTube-Kanal.

Als Ehepaar präsentierten Brugger und Spitzer den Podcast "Nur verheiratet". Im Dezember 2022 wurde er abgesetzt. Im März 2023 brachten sie den Nachfolger "Hazel Thomas Hörerlebnis" an den Start.