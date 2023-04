Influencer-Paar erneut in Trauer: "Wir haben unseren Embryo verloren"

Healthy Mandy und Fitness-Oskar Influencer-Paar erneut in Trauer: "Wir haben unseren Embryo verloren"

Die Leidensgeschichte von Mandy und Oskar beschäftigt viele Follower in den sozialen Medien. Wenige Tage nach der Verkündung der erneuten Schwangerschaft, meldete sich das Influencer-Paar mit einer traurigen Botschaft.

Anfang der Woche meldeten sich Mandy Brobeck und Oskar Ogorkiewicz mit einer frohen Botschaft: Das Influencer-Paar verkündete die erneute Schwangerschaft. Doch nur wenige Tage später folgt nun die traurige Nachricht, dass es mit dem Babywunsch erstmal doch nicht klappt. "Wir haben unseren Embryo verloren", teilen die als Healthy Mandy und Fitness-Oskar bekannten Influencer auf Instagram mit.

Die Leidensgeschichte von Mandy und Oskar beschäftigt viele Follower in den sozialen Medien. Im Sommer vergangenen Jahres kam ihr erstes Baby Rio mit einem schweren Gendefekt zur Welt. Trotz aller medizinischen Bemühungen starb Rio vor vier Monaten. Ihre Trauer teilten sie offen in den sozialen Kanälen.

Paar versucht es mit künstlicher Befruchtung

Den Babywunsch gab das Paar aber nicht auf. Mit Hilfe einer spezialisierten Kinderwunschklinik in Istanbul starteten Mandy und Oskar einen neuen Anlauf mittels künstlicher Befruchtung. Nach dem Einsetzen des Embryos hatte Mandy zwar zunächst einen positiven Schwangerschaftstest. Doch die Blutuntersuchung zeigte nun, dass die Schwangerschaft nicht geglückt ist.

In einer Instagram-Story geben die Beiden Einblicke in ihre Gefühlswelt. "Manchmal fragt man sich, ob man das hier alles auf Biegen und Brechen tut, aber habt ihr euch schon mal etwas so sehr gewünscht, dass ihr alles dafür tun würdet?", fragt Mandy.

Das alles zehre sehr an den Kräften, dennoch wollen Mandy und Oskar es erneut mit einer künstlichen Befruchtung versuchen. Das Paar ist für die nächste Behandlung bereits erneut nach Istanbul geflogen. "Wir trauern und lassen die Trauer auch zu, das wird auch immer ein Teil von uns sein, aber wir möchten einfach nicht aufgeben", sagt Mandy.

Der sehr öffentliche Umgang mit dem Thema Kinderwunsch und Trauer sorgt im Netz auch für kritische Kommentare. Manche empfinden das Verhalten als unangemessen. Das Paar erfährt in den Kommentaren aber auch viel Zuspruch.