von Christina Klein Heather Graham entschied sich gegen Kinder in ihrem Leben und spricht öffentlich darüber, dass Frauen noch immer einem gesellschaftlichen Druck unterliegen, eine Familie gründen zu müssen.

Als Frau sieht man sich des Öfteren im Leben mit der Fragestellung konfrontiert, wann man gedenkt Kinder zu bekommen. Ob man Kinder bekommen möchte, spielt nach wie vor bei den Fragestellern eine untergeordnete Rolle. Die Schauspielerin Heather Graham positionierte sich in einem Interview mit dem "People"-Magazin deutlich zu ihrer Entscheidung gegen Kinder und spricht einigen Frauen aus dem Herzen.

Sie ist 53 Jahre alt und bereut es nicht kinderlos geblieben zu sein. Im Interview sagt sie: "Ich denke, wir gehen alle unterschiedliche Wege. Du musst nur den akzeptieren, auf dem du bist. Wenn ich irgendwie Kinder gehabt hätte, wäre das sicher cool gewesen. Aber im Moment, da ich keine Kinder habe, fühle ich mich frei. Und ich bekomme viel Schlaf. Das ist ziemlich toll."

Gesellschaftlich wird Frauen immer noch zwanghaft die Mutterrolle zugeordnet, das empfindet auch Graham und lehnt sich dagegen auf: "Ich habe das Gefühl, dass man als Frau kulturell nicht sagen darf: 'Ich wollte keine Kinder haben'." Ein Problem, was offenbar Frauen häufiger betrifft als Männer, so die 53-Jährige: "Ich denke, als Mann ist es eher so: 'Oh ja, cool, du wolltest keine Kinder haben'. Mittlerweile werden Frauen freier darin, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen."

Heather Graham sieht ihre Projekte als ihre Babys an

Heather Graham liebt ihren Beruf, hat begonnen auch hinter der Kamera zu arbeiten. "Ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt", sagt sie. "Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Projekte wie kleine Kinder sind. So habe ich begonnen, mich mehr mit dem Produzieren, Schreiben und Regie führen zu beschäftigen." Graham gesteht auch, dass ihr der berufliche Perspektivwechsel gar nicht so leicht fällt: "Es ist schwer, aber es erfüllt mich".

Am meisten fasziniert die Schauspielerin am Drehbuchschreiben und der Arbeit hinter der Kamera Geschichten erzählen zu können: "Es ist wirklich aufregend, eine Geschichte erzählen zu können, die einem wirklich am Herzen liegt".

