Heather Rae El Moussa, bekannt aus der Netflix-Maklerserie "Selling Sunset", erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Tarek.

Heather Rae El Moussa (34) und Ehemann Tarek El Moussa (40) erwarten ein Kind. Das gaben die beiden jeweils in einem Instagram-Post bekannt. "Überraschung! Baby El Moussa kommt Anfang 2023!", schrieb das Paar zu einer Fotoreihe am Strand. Die Bilder zeigen die werdende Mutter mit Babybauch, den werdenden Vater sowie dessen zwei Kinder aus einer vorangegangenen Ehe.

Heather Rae El Moussa: "Es war ein großer Schock"

"Meine Kinder sind mein Ein und Alles, also ist es nur das Sahnehäubchen, noch eines zu haben. Ich bin so aufgeregt", erklärt Tarek El Moussa im Interview mit "People". "Es war ein großer Schock", sagt seine Ehefrau über ihre Schwangerschaft. "Wir haben das einfach nicht erwartet. Wir hatten eine künstliche Befruchtung im Gange. Wir hatten Eizellen eingefroren, wir hatten einen Plan." Doch dann sei es einfach so passiert. "Wenn du es am wenigsten erwartest und es keinen Stress in deinem Leben gibt, bringt uns die Welt das, was sein soll", sagt die 34-Jährige.

Das Paar habe anfangs nicht geplant, überhaupt Kinder zu bekommen. "Doch als unsere Liebe immer mehr wuchs und wir uns gemeinsam ein Leben aufbauten, fing ich an, mir vorzustellen, wie ich ein Kind mit Tarek habe. Ich begann zu denken, dass ich etwas mit dem Mann erschaffen will, den ich liebe", erklärt die "Selling Sunset"-Darstellerin.

Heather Rae El Moussa, ehemals Heather Rae Young, und Tarek El Moussa sind seit 2019 liiert. Im Oktober 2021 heiratete das Paar in Montecito, Kalifornien. Tarek, der durch die Make-Over-Show "Flip or Flop" bekannt wurde, war von 2009 bis 2018 mit Christina Hall (39) verheiratet, die beiden haben die gemeinsamen Kinder Taylor (11) und Brayden (6). Heather Rae El Moussa ist seit 2019 in der erfolgreichen Netflix-Maklerserie "Selling Sunset" zu sehen, in der sie und ihre Kolleginnen in ihrem Alltag als Immobilienmaklerinnen der Oppenheim Group in den Hollywood Hills und am Sunset Strip begleitet werden.