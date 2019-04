Es war eine Premiere auf deutschem Boden: Zum ersten Mal schritten Heidi Klum (45) und ihr Verlobter, Tom Kaulitz (29), gemeinsam in ihrer Heimat über einen roten Teppich - der im Übrigen ausnahmsweise in Gelb gehalten war. Im Schlepptau hatten die beiden bei den "About You Awards" in München auch den Zwillingsbruder von Tom, Bill Kaulitz (29). Interviews führten die Turteltäubchen in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings nicht. Nur ihrem Heimat-Sender ProSieben ("Germany's next Topmodel") erzählte Klum ein paar Takte.

Für ihren Auftritt wählte sie einen modischen Einteiler mit Tiger-Print, Tom Kaulitz kam gewohnt lässig mit schwarzem T-Shirt, Lederjacke und Jogginghose. Einen Preis nahm Heidi Klum natürlich auch noch mit nach Hause. Ihr wurde der Special Award überreicht, für ihre Social-Media-Aktivitäten. In ihrer kurzen Dankesrede meinte sie: "Es gibt so viel Hass. Ihr Hater da draußen: Stop Hating!"