Wo zieht Heidi Klum (46, "Natürlich erfolgreich") die Grenze, wenn es um ihre Privatsphäre geht? Sicherlich nicht bei "Hans und Franz", wie das Model scherzhaft die Bewohner ihres Dekolletés nennt. Und auch ihre Kehrseite kommt bei Instagram und Co. für alle 6,5 Millionen Follower sichtbar und ausgesprochen regelmäßig an die frische Luft.

Zeigefreudig, so kann die 46-Jährige beschrieben werden, sofern es sich nicht gerade um ihre Kinder dreht - und daran ist ja auch nichts Negatives. Also lag die Vermutung nahe, dass Frau Klum am Samstag (3. August) quasi noch vom Traualtar ein Selfie von sich und ihrem Ehemann Tom Kaulitz (29) posten würde - doch falsch gedacht.

Schon im Vorfeld der mehrtägigen Riesensause auf Capri (Italien) sollen die Gäste darum gebeten worden sein, keine Fotos oder Videos von der Veranstaltung in den Sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Und in der Tat ist auf den Accounts der zahlreichen kolportierten Stargäste nichts zu finden. Weder bei Star-Designer Wolfgang Joop (74), noch bei Musiker Sasha (47), der angeblich auch gesungen haben soll. Und von diversen internationalen Stars, die ebenfalls unter der Hochzeitsgemeinde an Bord der "Christina O" gewesen sein sollen, gibt es so gar kein Beweisfoto.

Priester Bill?

Der Ablauf kann also bestenfalls anhand diverser Paparazzi-Aufnahmen rekonstruiert werden. Barfuß scheinen die beiden Liebenden vor den Traualtar getreten zu sein - an dem sie allem Anschein nach Toms Zwillingsbruder Bill (29) im prunkvollen Ornat in Empfang nahm. Ein Fashion-Statement des gerne exzentrisch gekleideten Klum-Schwagers dürfte es diesmal aber nicht gewesen sein, stattdessen soll er die beiden Turteltauben getraut haben.

Gut möglich also, dass auch der heutige Sonntag noch ohne die Klum'sche Präsentierfreudigkeit auf Instagram auskommen muss. Zumal so eine Hochzeitsfeier auch erst einmal aus den müden Promi-Knochen geschüttelt werden muss. Gänzlich wird sie es aber bestimmt nicht aushalten, ihre persönlichen Momente des Glückstages mit Tom der Welt vorzuenthalten. Oder hat die neue Frau Kaulitz etwa nichts mehr mit Frau Klum gemein?