Seit dem Jahr 2000 veranstaltet Heidi Klum jährlich eine Halloween-Sause. Wenn es um ihre Verkleidungen geht, kennt die Fantasie der gebürtigen Rheinländerin keine Grenzen. Sie war schon eine gehäutete Leiche und alte Frau, Betty Boop und Kali, eine indische Göttin mit acht Armen. 2022 feierte Heidi Klum gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz: Er kam als Fischer, sie war der Wurm, den er an der Angel hat.

Beinahe hätte es das spektakuläre Kostüm nie gegeben. Seit vielen Jahren arbeitet Klum mit dem Maskenbildner Mike Marino und seinem Team zusammen. Sie verwandelten das Model zu Halloween bereits in Comic-Heldin Jessica Rabbit, einen Werwolf oder Prinzessin Fiona aus dem Film "Shrek". Doch als Klum mit der Idee kam, Marino möge aus ihr einen Wurm machen, lehnte er zunächst ab.

"Er wollte es anfangs nicht machen und hat mich immer wieder ermutigt, mir etwas Neues einfallen zu lassen", sagte Klum der "Vogue". Aber sie blieb hartnäckig, immerhin hat sie sich fast zwei Jahre mit der Kostümidee beschäftigt. "Wenn ich mich in eine Idee verliebt habe, will ich nicht umschwenken."

Fans dürfen gespannt sein, in welchem Kostüm sich Klum 2023 an Halloween zeigt. Auf Instagram schrieb sie vorab: "Mein Motto für Halloween lautet dieses Mal: Go big or go home."