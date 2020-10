Heidi Klum scheint am 31. Oktober große Geschütze aufzufahren. Auch ihre Kinder spielen bei der diesjährigen Halloween-Maskerade eine Rolle.

Heidi Klum (47) hat sich für ihren großen Auftritt an Halloween schon mehrmals Unterstützung geholt. Waren es 2016 mehrere Klone, mit denen sie sich auf ihrer Party ablichten ließ, musste in den vergangenen beiden Jahren Ehemann Tom Kaulitz (31) als Oger Shrek und blutüberströmter Astronaut herhalten. Welche Rolle ihm dieses Jahr zuteilwird, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber: Erstmals bindet das Model auch seine Kinder in die schaurig schöne Inszenierung am 31. Oktober ein.

Bei Instagram veröffentlichte die 47-Jährige am Freitagabend, einen Tag vor Halloween, einen Schnappschuss von vier vermummten Gestalten mit Totenschädeln. Wer sich unter den Kostümen verbirgt? Klum, die selbst nicht auf dem Bild zu sehen ist, klärte auf: "Halloween ist dieses Jahr etwas ganz Besonderes, weil ich Hilfe von meinen Kindern bekomme!"

Überrascht Heidi Klum mit mehreren Looks?

Auch Klum gewährte bereits einen ersten Blick auf ihr Kostüm, besser gesagt, auf ihre beiden Kostüme. Ließ sie sich für den ersten Look mit weißer und grauer Körperfarbe in eine Art Steinmensch verwandeln, dominieren Sand- und Erdtöne ihren zweiten Look. Dazu postete sie die Hinweise: "Erst seht ihr mich, jetzt nicht mehr" und "Ich gebe mein Bestes, mich möglichst gut anzupassen".