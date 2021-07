Heidi Klum hatte anscheinend einen entspannten Tag im Urlaub: Auf Instagram zeigt sich das Top-Model oben ohne am Heck einer Yacht mit einer spektakulären Kette und genießt sichtbar die Sonnenstrahlen. Für ihren Mann hat sie warme Worte über.

Heidi Klum genießt anscheinend gerade einen richtig entspannten Urlaub zusammen mit ihrem Tom: So sehen ihre Schnappschüsse auf Instagram jedenfalls aus, auf denen sie sich an Bord einer Yacht sonnt und dabei kaum etwas an hat.

Während sie untenrum immerhin noch ein knappes Bikini-Unterteil anhat, trägt sie obenrum nur eine laaaange spektakuläre Kette und ein entspanntes Lächeln im Gesicht. Eine Schirmmütze mit Rolling-Stones-Logo schützt ihr Gesicht vor der Sonne und komplettiert das freizügige Outfit.

Heidi Klum: Schöne Worte für Tom

Wer für das Lächeln veranwortlich ist, verrät Deutschlands bekanntestes Top-Model auch direkt im Post: Anscheinend zauberte ihr Mann Tom Kaulitz ihr das Lächeln ins Gesicht, denn bei dem bedankt sich Heidi mit den schönen Worten "You put the biggest smile on my face Tom".

Ihren Followern gefällt der neueste Schnappschuss von Heidi Klum offensichtlich sehr gut: Das Topless-Bild hat bereits über 60.000 Likes bekommen. Emotionale Kommentare und Komplimente von anderen Stars gibt es allerdings nicht, denn Heidi hat die Kommentarfunktion deaktiviert. Ob ihr das Oben-Ohne-Foto insgeheim doch etwas zu freizügig war?