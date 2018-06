"Hippie Mama - Flower Power - aber vor allem eins", schreibt Cathy Hummels zu einem Selfie, das sie auf Instagram postete. "Glücklich, weil mein Baby endlich in seinen Buggy passt. PS: Das ist ein Buggy mit Stütze. Er sitzt aufrecht und sicher", fügt sie hinzu.

Darunter regen sich - mal wieder - Hummels Social-Media-Anhänger über ihre Fähigkeiten als Mutter auf. Denn mit ein paar Monaten wäre ihr Sohn Ludwig viel zu jung, um in einem Buggy aufrecht zu sitzen. Immer wieder muss Cathy Hummels Kritik einstecken. Vor einigen Wochen verteidigte sie sich gegen Anschuldigungen, sie würde ihren Sohn falsch herum tragen.

Cathy Hummels sieht aus wie Heidi Klum

Ein ganz anderes Detail scheinen manche User in ihrer Empörung allerdings nicht zu bemerken: Cathy Hummels sieht auf dem Foto aus wie ein deutsches Topmodel. Designer - und guter Freund von Sylvie Meis - André Borchers ist die verblüffende Ähnlichkeit offenbar sofort aufgefallen. "Süße. Dachte du bist Heidi Klum", kommentiert er das Foto. "Hab ich auch erst beim Runterscrollen gedacht", pflichtet ihm eine andere Nutzerin bei. Die Haare etwas im Gesicht, die Pilotenbrille auf der Nase und dazu ein Schmollmund. Tatsächlich könnte die 30-Jährige in diesem Aufzug glatt als Klum-Doppelgängerin durchgehen. Ein paar andere Hummels-Follower erinnert Cathy derweil an die britische Schauspielerin Liz Hurley.

Hummels verrät, warum ihr kleiner Sohn Ludwig heißt

In ihrem Heidi-Look fuhr die junge Mutter mit Baby und Buggy durch München. Am Dienstag war die Frau des FC-Bayern-Stars Mats Hummels noch zu Gast in der ZDF-Sendung "Volle Kanne". Und obwohl sie immer wieder betonte, keine Fragen zu ihrem Privatleben beantworten zu wollen, konnte Moderator Ingo Nommsen ihr doch entlocken, wie Hummels Sohn Ludwig zu seinem Namen kam. "Mein Opa hieß Ludwig und ich höre gerne Beethoven", verriet die Münchnerin im Gespräch.