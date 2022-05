"Ich zitterte wie Espenlaub", sagt Heidi Klum rückblickend über den für sie unvergesslichen Moment beim Finale der Castingshow "GNTM".

Das Finale der Castingshow "Germany's next Topmodel" liegt zwar schon einige Tage zurück und doch scheint es Show-Chefin Heidi Klum (48) noch in den Knochen zu stecken. Denn Montagnacht postet sie ein Foto aus der Show vom vergangenen Donnerstag auf Instagram und schrieb rückblickend dazu:

"Das war kurz vor einem Live-Auftritt mit meinem Mann. Er ist total entspannt. Ich hingegen ... zitterte wie ein Espenlaub. Das sind die Momente, die man nie vergisst."

Vor der Live-Performance von "Chai Tea with Heidi"

Zu sehen sind die Entertainerin und der Musiker Tom Kaulitz (32) in ihren Show-Outfits am Rande der Bühne. Klum hält schon das Mikrofon in der Hand. In wenigen Augenblicken werden sie sich ans Klavier setzen und live den Titelsong "Chai Tea with Heidi" performen, den Kaulitz für sie geschrieben hatte.

Zur Siegerin der 17. Staffel wurde die 19-jährige Österreicherin Lou-Anne gekürt.