Die gebürtige Rheinländerin Heidi Klum (45) hat in ihrer Wahlheimat USA schon früh das Halloween-Fest als Karnevals-Pendant für sich entdeckt. Seit vielen Jahren veranstaltet sie eine echte Kult-Party am 31. Oktober in New York. Zudem hat sie es geschafft, dass eine der spannenden Fragen in dieser Jahreszeit die nach ihrem stets aufwändig gestalteten Halloween-Kostüm ist - was es wohl dieses Mal wird?

Das alles hat nun endlich auch hochoffizielle Früchte getragen, denn Klum ist von der Halloween Association zur "Queen of Halloween" ernannt worden. Auf ihrem Instagram-Account hat die Entertainerin ein Video gepostet, auf dem sie überglücklich ein großes Paket öffnet und eine Schatzkiste mit Totenkopf herausholt, die die ungewöhnliche Ernennungsurkunde enthält.

"Ein großes Dankeschön an die Halloween Association, dass sie mich zu ihrer 'Queen of Halloween' ernennen! Es war schon immer einer meiner liebsten Feiertage und ich fühle mich absolut geehrt, von einer Organisation gewürdigt zu werden, die Halloween genauso feiert wie ich!", freut sich Heidi Klum in ihrem Kommentar zum Video-Clip.