Quietschend-piepsige Stimme und in den meisten Fällen auch dezent oberflächlich - so hat Komikerin Martina Hill (45, "Was mach ich hier eigentlich?") über Jahre hinweg Heidi Klum (46) in der Comedy-Serie "Switch reloaded" persifliert. Als beleidigte Leberwurst gibt sich die frischgebackene Kaulitz-Ehefrau aber nicht und zeigt stattdessen erneut, dass sie den Spaß auf ihre Kosten durchaus lustig findet.

Das beweist die Tatsache, dass Klum zu Gast in der "Martina Hill Show" sein wird, wie sie selbst via Instagram verkündet hat. Gemeinsame Bilder der zwei in einer kleinen Videokollage zeigen zudem, dass sich Hill auch wieder in Klums überzeichnete Doppelgängerin verwandeln wird. "Ich freu' mich! So much fun! Das wird super!", kommentierte die Komikerin die Bilder vom "doppelten Klumchen". Bereits beim Finale der jüngsten "Germany's next Topmodel"-Staffel nahmen sich die beiden auf den Arm.