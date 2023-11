von Laura Stunz Das Geheimnis ist gelüftet. Zu ihrer diesjährigen Halloween-Sause kam Heidi Klum als Pfau. Ihr Accessoire: Ehemann Tom Kaulitz als überdimensionales Vogel-Ei. Den Spaß dahinter verstand nicht jeder.

Nach dem Wurm kommt das Ei ... oder der Pfau … oder beides: Zu Halloween veranstaltete Topmodel Heidi Klum ihre alljährliche Halloween-Party im Herzen von New York City. Mit dabei: jede Menge Stars und Sternchen, darunter Hollywood-Schauspieler Taylor Lautner, Sängerin Camilla Cabello, die Elevator Boys oder Elon Musks Mutter Maye Musk. Das wahre Highlight der Feier war aber Klums Auftritt. Denn Jahr für Jahr setzt sich die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin das Ziel, sich selbst mit ihren Kostümen zu übertreffen. So schockierte sie bereits als gehäutete Leiche oder alte Frau, als Göttin mit acht Armen oder als Cyborg mit sichtbarem Gehirn und herausstehenden Gedärmen.

Was kann einen überdimensionalen Wurm toppen?

Auch in diesem Jahr stand ihr Kostüm bereits im Vorhinein im Fokus des medialen Interesses. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, 2020 und 2021, und einem glorreichen Comeback im vergangenen Jahr als überdimensional großer Wurm, sollte es 2023 besonders episch werden.

Er hat sie an der Angel: Im Jahr 2022 feierten Tom Kaulitz und Heidi Klum Halloween als Fischer und Riesenwurm. Zehn Stunden dauerte Klums Kostümierung. Die Verkleidung bestand aus zwei Schaumstoffteilen. Auf die wurden zahlreiche Hautschichten aufgetragen und mit Farbe besprüht. Am Ende blieben nur Augen und Mund frei. "Es ist schwer für mich, mich zu bewegen. Ich habe weder Arme noch Beine. Wenn ich hinfalle, brauche ich jemanden, der mir wieder auf die Beine hilft. Ich bin irgendwie darin gefangen. Ich fühle mich ein bisschen klaustrophobisch", sagte Klum.

Und das meinte Klum genauso, wie sie es angekündigt hatte: Die 50-Jährige eröffnete ihr Fest in einem königsblauen Pfauenkostüm in Samtoptik mit einer beeindruckenden Performance samt zehn Akrobaten, die sie beim Cirque du Soleil aufgegabelt hatte. Sie gaben nicht die Tanzeinlage, sondern bildeten auch einen Teil des Kostüms: Präsentierte sich Klum lediglich in einem hautengen Body mit Pfauenkopf, schmückten die Tänzer sie mit Federn und den übrigen Körperteilen des Vogels.

Heidi Klum mit Pfauen-Ei – Halloween-Kostüm erzeugt gemischte Gefühle

Der Eyecatcher des Auftritts war jedoch etwas – oder besser gesagt jemand – anderes: Ehemann Tom Kaulitz begleitete Klum auf dem roten Teppich vor dem New Yorker Nachtclub "Marquee" als überdimensional großes Vogelei – ein deutliches Upgrade zum Vorjahr, in dem Kaulitz die 50-Jährige, verkleidet als Riesenwurm, als Angler am Haken hatte. Haben die beiden für einen Abend die Machtpositionen getauscht? Im Internet kommentierten Nutzer die Fotos mit gemischten Gefühlen: Unter dem Repost von "People" schrieb jemand: "Ihren Mann öffentlich mit diesem Eierkostüm zu demütigen, war auch ein Teil der Show? Ich verstehe es nicht", "Armer Tom", schreibt ein weiterer Nutzer. "Mir tut Tom leid", "Sie macht ihre Männer lächerlich", waren weitere Äußerungen. Auch ihre Statisten wurden zum Gesprächsthema: "Stellt euch vor, jemand fragt euch, als was ihr an Halloween gegangen seid und ihr antwortet: 'Oh, ich war Heidi Klums Beine'", hieß es in einem Kommentar.

Im Vergleich zum Vorjahr finden viele User ihr Kostüm eher schwach. "Den Wurm übertrifft nichts", heißt es in einem Kommentar, "ich bin irgendwie enttäuscht", in einem weiteren. Doch auch positive Stimmen wurden laut: "Der Pfau passt zu dir, er ist so schön wie du", schreibt jemand. Ein anderer ergänzt: "Sie findet immer einen Weg, ihre bisherigen Kostüme zu übertreffen, das ist verrückt."

Im Interview mit "Entertainment Tonight" kommentierte sie ihr Kostüm mit den Worten: "Weil ich im Jahr 2022 so ein ganz kleiner Regenwurm war, wollte ich etwas sehr Aufwändiges zeigen und ein Kostüm mit mehreren Personen machen." Sie führt aus: "Ich dachte an einen Pfau, weil ein Pfau mit seinen Federn zusammenhängt und sich dann öffnet. Ich wollte daraus eine Kunstperformance machen."

Zehn Helfer für den vollen Effekt: Selbstverständlich ist das Kostüm der Gastgeberin wie gewohnt das wohl aufwändigste.

Auch wenn sich das Internet über Klums Kostüm nicht einig werden kann: Reichlich Zeit und Aufwand hat das Model in jedem Fall investiert. Allein die Maske soll sechs Stunden gedauert haben. Noch aufwendiger war die Vorbereitung, für die sie extra nach Montreal zum Cirque du Soleil gereist war.

