Als Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) am Wochenende auf Capri ihre Hochzeit feierten, waren die vier Kinder der Entertainerin auch mit an Bord der Yacht "Christina O". Wie Leni (15), Henry (13), Johan (12) und Lou (9) die Feier erlebten, haben sie offenbar auch kreativ verarbeitet. Das zeigt die stolze Mutter nun in ihrem neuen Instagram-Post, in dem ein buntes Gemälde zu sehen ist, das laut Klum'schem Kommentar in "Zusammenarbeit von Leni & Henry & Johan & Lou" entstand.

Gemalt haben die vier das Brautpaar auf der Yacht im Meer. Sie selbst sind ebenfalls inmitten des mit vielen Blüten und Lichterketten geschmückten Schiffs zu erkennen. Die Sonne scheint, die Fischlein blubbern und die Deutschlandfahne weht im Wind...

Heidi Klum ist in dritter Ehe verheiratet. Aus ihrer zweiten Ehe mit dem britischen Sänger Seal (56) stammen Henry, Johan und Lou. Ihre Erstgeborene, Tochter Leni, stammt aus der Beziehung mit der ehemaligen Formel-1-Größe Flavio Briatore (69).