Heidi Klum (45) ist bekannt für ihre ausgefallenen Halloween-Kostüme, in diesem Jahr hat sie sich aber selbst übertroffen. Ihr "Shrek"-Look war ein voller Erfolg. Klum verkleidete sich als Prinzessin Fiona - in ihrer grünen Oger-Version. Eine einfache Maske auf dem Gesicht reichte der Halloween-Queen natürlich nicht. Wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist, steckt dahinter eine langwierige, hollywoodreife Verwandlung.

Und Klum war nicht die einzige, die sich in einen Oger verwandelte. Ihr Freund Tom Kaulitz (29) war als Shrek an ihrer Seite, auch er war in seinem Kostüm nicht wiederzuerkennen. Ihre Outfits präsentierten die beiden auf Klums legendärer Halloween-Party in New York, wo sie unter anderem in einer weißen Kutsche abgelichtet wurden. Vor Ort waren zudem zahlreiche Promis wie Topmodel Winnie Harlow (24) im roten Body oder Designer Zac Posen (38), der als Willy Wonka verkleidet eintraf.