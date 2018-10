Das Video gilt als Meilenstein der Musikgeschichte: Im Dezember 1983 wurde der Clip zu Michael Jacksons Song "Thriller" erstmals ausgestrahlt. Mit einer Länge von fast 14 Minuten war es eher ein Film als ein Clip und zudem mit Kosten von 500.000 Dollar das bis dahin teuerste Musikvideo.

Heidi Klum imitierte "Thriller" von Michael Jackson

Rund 35 Jahre später recycelte Heidi Klum den Jackson-Auftritt für ihre Halloween-Party. Als Werwolf mit Krallen und spitzen Zähnen tanzte sie 2017 durch die Straßen New Yorks. Auch das Outfit - College-Jacke, Karohemd, Jeans und weiße Socken in schwarzen Schuhen - erinnerte an Michael Jackson, der sich in dem Musikvideo vor den Augen seiner Freundin in einen Werwolf verwandelte. Begleitet wurde Klum von einem Dutzend Zombies, die wie im "Thriller"-Clip ihr Unwesen trieben.

Als was sich die 45-Jährige in diesem Jahr verkleiden wird, ist noch geheim. Bisher gab Klum nur dezente Hinweise auf ihrem Instagram-Account, etwa einen Gipsabdruck ihres Kopfes und ein klapperndes Gebiss. Wahrscheinlich werden ihr Freund Tom Kaulitz sowie dessen Zwillingsbruder Bill mit von der Partie sein und sich ebenfalls kostümieren.

2016 enttäuschte Heidi Klum mit ihrem Kostüm

Seit dem Jahr 2000 veranstaltet die gebürtige Rheinländerin jährlich eine Halloween-Party in New York oder Los Angeles. Wenn es um ihre Verkleidungen geht, kennt die Fantasie von Heidi Klum keine Grenzen. Sie war schon gehäutete Leiche und alte Frau, Betty Boop und Kali, eine indische Göttin mit acht Armen. Nur 2016 enttäuschte Klum mit ihrem Kostüm: Sie kam einfach als sie selbst, begleitet von fünf Klonen.

Nach ihrem spektakulären Auftritt als gruseliger Werwolf gilt es nun erneut zu beweisen, dass sie den Titel "Queen of Halloween" zu Recht trägt.