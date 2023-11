Aus dem Wurm wurde ein Vogel: Auch bei der diesjährigen Halloween-Party von Heidi Klum in New York wartete man gespannt auf das Kostüm der Gastgeberin. In den vergangenen Jahren hatte Klum immer wieder für Staunen gesorgt, wenn es um die Wahl ihrer Halloween-Verkleidung ging. Besonders im vergangenen Jahr, als die Klum sich in einen riesigen Wurm verwandelte, gingen die Bilder tagelang durchs Netz.

Heidi Klum brauchte zehn Helfer für das komplette Kostüm

In diesem Jahr hat sich die Modelmama am anderen Ende der Nahrungskette aufgestellt – und kam nicht als Wurm, sondern als Vogel. Genauer: als (männlicher) Pfau. Für die Fotos kam Heidi aber nicht alleine – denn sie selbst trug nur einen blauen Body und aufwändiges Makeup samt Schnabel und Kopfschmuck. Die Schleppe, die den Pfau ausmacht, wurde von insgesamt zehn Helfern dargestellt, die sich hinter der Klum auftürmten und so erst den bekannten Wow-Effekt dieser Vogelart überhaupt ermöglichten.

Ehemann Tom Kaulitz hatte indes weniger zu tun: Er erschien als Ei. Mit Ausschnitten für Gesicht, Arme und Beine saß er beinahe tatenlos neben seiner Frau und überließ ihr, ganz im Sinne eines Pfaus, die Show.

Leni Klum kam als Erdbeere, Bill Kaulitz war gleich zwei Mal anwesend

Heidi Klum zog die Blicke aber nicht nur auf sich. Ihre Tochter Leni kam als Erdbeere in Unterwäsche, Bill Kaulitz war gleich zwei Mal anwesend. Der echte Bill kam als eine Art Pferd, Drag-Künstlerin Candy Crash verkleidete sich so, wie Bill Kaulitz beispielsweise bei "The Voice" zu sehen ist.

Die Gästeliste für die Party im New Yorker Nachtclub "Marquee" war gewohnt schillernd. Riccardo Simonetti kam als Meeresgott Neptun, Rapper Ice-T und seine Frau Coco entschieden sich für ein Mafia-Outfit – wobei Coco größten Wert auf möglichst wenig Kleidung legte.

Selbst John Wick feierte Halloween mit Heidi

Thomas Hayo verkleidete sich als Actionheld John Wick und sah Schauspieler Keanu Reeves zum Verwechseln ähnlich, zahlreiche Blogger, Tiktok-Stars und Influencer buhlten ebenso um die Aufmerksamkeit der Fotografen.

Einige Gäste und deren Verkleidung finden Sie in dieser Galerie.