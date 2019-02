Der Valentinstag ist für viele der romantischste Tag des Jahres. Wir haben uns die Liebesbotschaften der Stars einmal angeschaut: Erst vor kurzem gaben Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre Verlobung bekannt. Das Model postet ein gemeinsames Foto mit animierten Rosenblüten und dem Titel: "Ich liebe dich Tom Kaulitz" Ex-Fußballnationalspieler Bastian Schweinschweiger postet ein Foto seiner Frau Ana Ivanovic. Selbst Dieter Bohlen zeigt heute seine weiche Seite. Er postet ein Foto seiner Freundin Carina und schreibt darunter: "#happyvalentine" Schauspielerin Sila Sahin zeigt sich und ihren Mann eng umschlungen. Boris Becker schreibt seinen Fans: "An alle Liebenden einen fröhlichen Valentinstag!" Simone Thomalla teilt ein altes Foto von sich und Silvio Heinevetter. "Wie alles begann... und immernochanderkette.... Valentinstag " Auch Moderatorin Caroline Beil zeigt sich ganz verliebt: "#happyvalentinesday #love #iloveyou #happycouple... das war vor 4,5 Jahren... @philipp_mm_sattler" Model Alena Fritz zeigt sich eng umschlungen mit ihrem Mann, dem Ex-Werder-Spieler Clemens Fritz: "#Happy #valentinesday everyone!!!!!! AUF DIE LIEBE" Auch der Wendler lässt es sich nicht nehmen, seine Liebe für die 18-jährige Laura zu zeigen: "Happy Valentines Day" Schauspielerin Jessica Alba zeigt ein ähnliches Bild: "@cash_warren hat uns mit Valentinstags-geschenken überrascht" Playmate Sarah Harrison zeigt sich und ihren Mann leicht bekleidet im Bett: "LOVE @dominic.harrison.official Happy Valentines Day" Kylie Jenner wird von ihrem Freund Rapper Travis Scott mit Rosenbögen überrascht. Matthias Schweighöfer braucht keine großen Gesten und schreibt lediglich: "Happy Valentines Day. #LA" Koch Jamie Oliver postet ein Foto seiner Frau, welche Senfgläser als Kühlpacks nutzt: "WAHRE LIEBE ist alles! Selbst wenn die Frau meine Senfgläser als Kühlpacks am Morgen benutzt! Happy Valentine’s Day! Und nein, dies ist keine Werbung für Senf." Bei Karoline Herfurth bietet es sich regelrecht an, Werbung für ihren neuen Film "Sweetheart" zu machen. "Happy Valentines Day!! Wenn Ihr auch so ein süßes Sweetheart habt wie ich, das einfach nicht die Finger von Euch lassen kann, schnappt es Euch und ab in #sweethearts ! Der startet heute in den Kinos!!!" Und an alle Valentinstags-Hasser: Ihr habt jetzt wieder ein Jahr lang Ruhe!